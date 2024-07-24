США публично запрещают Грузии сотрудничество с Китаем

Елена Острякова.  
24.07.2024 16:40
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Грузия, Дзен, Майдан, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Пропаганда, Россия, Скандал, США


США выступают против строительства в грузинской Анаклии глубоководного морского порта, 49% которого будут принадлежать Китаю.

Об этом на заседании конгрессменов-демократов из Комитета Палаты представителей США по иностранным делам заявил заместитель помощника госсекретаря США Джошуа Хак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США выступают против строительства в грузинской Анаклии глубоководного морского порта, 49% которого будут принадлежать...

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«Для нас удивительно, что правительство «Грузинской мечты» решило, что Китай, страна, которая финансирует продолжающееся жестокое вторжение в Украину России, незаконно оккупирующей 20% территории Грузии, это подходящий стратегический партнер. Это то, о чем мы очень четко говорили с грузинским правительством, то, что является стратегическим риском. Поскольку они рассматривают экономические выгоды от партнерства с Китаем, им также необходимо учитывать связанные с этим издержки – риски зависимости от Китая и открытости для экономического принуждения», – нагло вещал Хак.

Он с угрозой уточнил, что китайские компании, которые будут привлечены к строительству, уже попали под санкции США.

«Если говорить конкретно о порте, у нас также есть опасения по поводу китайских компаний, участвующих в этом консорциуме. Одна из вовлеченных компаний была санкционирована США за связи с ВПК Китая. Еще одна компания связана с коррупцией и мошенничеством в Китае», – сказал Хак.

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