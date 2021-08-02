США пытаются натравить Талибан на «новый шёлковый путь»

02.08.2021, Москва, Владимир Гладков

В США прекрасно понимают, что афганскую проблему без России не решить, однако Вашингтон никогда и не был заинтересован в её разрешении.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил американский режиссер и продюсер украинского происхождения Игорь Лопатёнок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема Афганистана, проблема искусственного создания напряжения – это то, что полностью укладывается в геополитическую линию поведения на мировой арене Америки. Вы говорите, что Америка не может решить эти проблемы без России – да, но она, и не заинтересована в решении этих проблем», – подчеркнул Лопатёнок. «Она заинтересована в эскалации этих проблем в свою пользу и к невыгоде тех людей на территории. Потому что по этим всем странам идёт новый шёлковый путь, назовём его так – один пояс, один путь. И наличие там действующих банд талибана или каких-то террористов, оно будет всему этому делу мешать и всё это дело ломать», – добавил режиссёр.