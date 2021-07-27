США пытаются обернуть против РФ позорное бегство Пентагона из Афганистана – военный эксперт

Вывод американских войск из Афганистана – это фактически негласная передача оружия и техники окрепшему Талибану, которому уже мало внутриполитических претензий.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экс-сенатор Совфеда, лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События, которые происходят в Афганистане, с учётом той перспективной работы американцев «в долгую» – это ситуация, связанная с полной дестабилизацией обстановки в Афганистане. Затем, в наших постсоветских среднеазиатских республиках… создание потока беженцев, которые, безусловно, будут прорываться, и проходить на территорию РФ, где в последующем – продолжение витка дестабилизации ситуации», – заявил Клинцевич

«Американцы уже приступили к реализации своей стратегии. И то, что говорили по поводу брошенной военной техники, оружия и боеприпасов, и даже согласие на то, чтобы во всём мире считали их, что они проиграли, что они убежали, они бросили, я считаю, что это элемент стратегии, Это такая, негласная, по договоренности, передача оружия и техники.

И, в конечном итоге, тенденция, которая сегодня в Афганистане развивается, то, что раньше абсолютно чётко у Талибана не было никаких претензий внешнеполитических, они говорили только о политической ситуации в своей стране, то всё больше и больше по действиям, по поступкам, по отдельным элементам – мы видим, что они Афганистаном не ограничатся. И это вызывает большую озабоченность», – предупредил эксперт.

«Это всё связано с американцами, с налаживанием контактов, связями, с элементами поддержки финансовой. Военную – они уже очень серьёзно оказали. И сегодня то правительство, которое, казалось бы, поставлено американцами и должно удержаться, имеет большую вероятность, что они не смогут удержаться, и Талибан полностью завладеет ситуацией», –прогнозирует Клинцевич.