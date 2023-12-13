США пытаются обмануть Россию и спасти Украину от военного краха

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Даже если США попытаются подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, президент Владимир Зеленский откажется от этого.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

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«Белому дому, возможно, не придется принуждать Украину к переговорам с Москвой, поскольку Киев сам предположил, что Вашингтон — ненадежный источник поддержки. Даже если США попытаются заставить президента Зеленского сесть за стол переговоров, вполне вероятно, он отвергнет такие требования и решит продолжить борьбу, утверждая при этом, что Украина будет упорно защищать страну, даже если другие ее оставят», – сказал Хан «Известиям»

На фоне последней социологии в США, согласно которой, 48% американцев считают, что Вашингтон тратит слишком много средств на помощь иностранным государствам (недостаточной помощь считают 11% ) среди некоторых экспертов появились предположения, что США могут в будущем перейти к давлению на Киев с целью принудить его к переговорам.

Впрочем, политолог и экс-советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии Джим Джатрас говорит, что саму концепцию такого «давления» в обществе понимают не совсем правильно.

«Хотя США понимают, что Украина не может выиграть, они не признают победы России и не примут урегулирования, которое будет честно уважать российские интересы. Скорее, учитывая приоритет Израиля и долгосрочную ориентацию на конфронтацию с Китаем, цель Вашингтона состоит в том, чтобы отодвинуть Украину на второй план, заморозить конфликт таким образом, чтобы предотвратить полный ее крах. Это означает, что нужно убедить Россию отказаться от использования своего военного преимущества в ложном ожидании того, что Запад теперь готов заняться законными проблемами безопасности России. Это будет обман по образцу Минских соглашений», – убежден Джатрас.

При этом еще один американский политический эксперт, главный редактор журнала Corvet Джереми Кузмаров не исключает, что в случае поражения Байдена на предстоящих выборах республиканцы и Дональд Трамп будут искать способ урегулирования конфликта на Украине, чтобы сосредоточиться на Китае.

«Администрация Байдена идеологически и политически привержена победе Украины и, возможно, менее склонна к переговорам. Зеленский становится всё более непопулярным на Украине, и, учитывая гибель многих молодых людей в конфликте, а также перспективу вербовки пожилых людей для участия в боевых действиях и мятежей в украинской армии, он или его преемник могут быть вынуждены вести переговоры, особенно если они больше не смогут полагаться на военную помощь США», – говорит Кузмаров.