США пытаются превратить Черное и Азовское моря в антирусский плацдарм

18.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Госдепартамент США удовлетворил запрос правительства Украины и одобрил продажу стране до 16 патрульных катеров Mark VI.

Об этом сообщает «Украинский милитарный портал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме непосредственно катеров, Украина получит дополнительное оборудование и вооружение этих судов. Ориентировочная стоимость «лота» – 600 миллионов долларов. Для того, чтобы сделка была оформлена, необходимо еще получить одобрение сената США.

«Эта продажа будет поддерживать цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера», – говорится в сообщении.

Малые бронированные катера Mark VI могут быть двумя 25-мм артиллерийскими установками и двумя пулеметами и выполнять десантно-штурмовые, противодиверсионные и противоминные задачи в зависимости от конфигурации оборудования.

Поставки на Украину американских катеров создают дестабилизацию в Азово-черноморском регионе, заявил «ПолитНавигатору» исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1-го ранга в запасе Сергей Горбачев.

«Эти катера скоростные, они в чем-то сопоставимы с нашими «Рапторами», это катера ближней зоны, которые готовы работать вдоль побережья. С учетом изрезанности берегов и специфики побережья Крыма это ставит ряд вопросов, тем более такое количество. Плюс, возможность транспортировки таких катеров на трейлерах в Азовское море способствует милитаризации в свое время абсолютно демилитаризованной зоны Причерноморья…

Все это идет на нагнетание общественно-политической и военно-политической напряжённости в регионе. Американцы не могут не отдавать себе отчет в том, что они являются деструктивным фактором, превращая мирное Черное и Азовское моря в плацдарм для возможных действий, несущих «горячий» вариант».