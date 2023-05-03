США пытаются применить против России опыт развала СССР – Степанян

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Страны западного блока намерены воспользоваться опытом развала Советского Союза и затягивать конфликт на Украине до тех пор, пока РФ не развалится изнутри.

Об этом в эфире интернет-канала «Красные линии» заявил политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы и украинцы рассчитывают на некие процессы в России, поэтому они и тянут. На предательство. Американцы понимают – у них такой опыт есть с СССР. Когда они начали Холодную войну, до введения войск в Афганистан прошло тридцать лет. Ещё через десять лет войска выводят, и через три года разваливается Советский Союз», – сказал Степанян.

Политолог подчеркнул, что Вашингтон намеревается затягивать конфликт на Украине до тех пор, пока Россия не развалится изнутри.

«Они так и рассчитывают – вот тридцать лет независимая Россия, мы ведём против них операцию. Вот они ввели войска на Украину, теперь наша задача – удлинить этот процесс, чтобы выращивать предателей в Кремле. И этих предателей, точно так же, как советских предателей, преподносят нам на блюдечке с серебряной каёмочкой, и качают Россию», – добавил он.