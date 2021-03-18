США пытаются пропихнуть Косово в ООН

18.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Профессор Вашингтонского университета Джонса Хопкинса Дэниел Сервер, входящий в ближний круг президента США, предложил свой вариант косовского урегулирования.

По мнению Сервера, Сербия должна признать Косово взамен на создание в крае Содружества сербских муниципалитетов.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Сервер заявил, что Соединенные Штаты должны найти механизмы убедить Россию в том, что Косово должно получить членство в ООН. Со своей стороны косовским албанцам необходимо сформировать Содружество сербских муниципалитетов в Косово.

При этом, по словам конфликтолога, приложившего руку к созданию навязанных в 1995 году боснийским сербам Дейтонских соглашений, партнерство США и ЕС имеет решающее значение в решении косовской проблемы.

«У Европейского Союза есть три роли: призывать к диалогу, иметь стратегию кнута и пряника, в которой ЕС является конечным пунктом назначения для Сербии и Косово. ЕС должен сотрудничать с США, чтобы обеспечить выполнение соглашений, вытекающих из диалога », – сказал Сервер.

По формуле американского переговорщика Сербия должна признать независимость Косово взамен на учреждение Содружества сербских муниципалитетов края. При этом, создание ССК прописано в Брюссельских соглашениях 2013 года, которые уже восьмой год игнорируются Приштиной, а суверенитет Сербии над Косово прописан в Резолюции 1244 Совбеза ООН.