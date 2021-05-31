США пытаются сбагрить Украину России – политолог

31.05.2021, Москва, Елена Острякова

Война, которую пытались спровоцировать на Донбассе минувшей весной, имела целью заставить Россию взять на себя ответственность за Украину.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы посмотрите, как последние два месяца точно (а злые языки говорят, что и четыре) нам пытаются сбагрить Украину: возьмите хоть в любом виде за нее ответственность. В современном мире возникла ситуация, вероятно, временная, года на полтора-два, когда никто не хочет брать ни за что никакую ответственность… Политическая воля есть только на глупости. Мы не будем показывать пальцами на некоторых крупных политических деятелей, которые не так давно играли некоторыми частями своего тела на музыкальных инструментах», – сказал Евстафьев.

Эти силы, по его версии, хотят столкнуть Россию и США.

«Обратите внимание, как нас и США с двух сторон, иногда один и те же участники заталкивали в войну на востоке Украины. И тут Байден проявил глубочайшую политическую мудрость и волю. Может, он проявил отсутствие этой воли, но это выглядело как воля. Американцев уже затащили в конфликт на Донбассе. Этот игрун, танцор диско был уже готов к войне, которую он не мог выиграть, и которую за него должны были выиграть американцы и поляки», – сказал Евстафьев.

Среди подстрекателей войны он назвал Польшу, Украину, Израиль и исламистов. Главным же заинтересантом политолог считает Великобританию, «у которой без крупной мировой войны нет будущего».