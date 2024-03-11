США пытаются скорее избавиться от проигранной Украины – британский аналитик

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До американских политиков начинает доходить неизбежность поражения Украины, и поэтому Пентагон старается отгородиться от европейских проблем, ставших для него токсичными.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Влиятельные люди в США, в Пентагоне и Государственном департаменте, видят признаки того, что Украина проиграна, что войну не удастся повернуть вспять, что на Украине постоянно возникают проблемы. Люди в Белом доме внимательно следят за ситуацией. Они говорят, что Украина потеряна, и злятся на Нуланд, что она втянула их в это дело. И они злятся на то, что происходит в Европе в данный момент: ракетные удары вглубь России, Макрон говорит об отправке войск на Украину», – сказал Меркурис.

«И конечно, в США есть люди, которые поддерживают подобные вещи. Но должно быть, есть и другие, особенно в Пентагоне, которые говорят: «Боже мой, эти европейцы хотят втянуть нас в события на Украине. Они хотят развязать там все эти неприятности, но если они сами попадут в серьёзную беду, то сделают то, что делают всегда – спрячутся за спиной США, и попросят нас прийти им на помощь. Мы не хотим быть вовлечёнными, у нас есть другие важные проблемы, о которых следует беспокоиться», – добавил аналитик.