США пытаются сорвать проект Китая и России по тоннелю в Крым

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Китай и Россия собираются строить подземный тоннель в Крым, утверждает американское издание Washington Post.

«Российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, провели секретные обсуждения планов строительства подводного туннеля, соединяющего Россию с Крымом, в надежде создать транспортный маршрут, который будет защищен от нападений со стороны Украины, согласно сообщениям, перехваченным украинскими службами безопасности. Переговоры, включавшие встречи в конце октября, были спровоцированы растущей обеспокоенностью России по поводу безопасности 11-мильного моста через Керченский пролив, который служил ключевым логистическим маршрутом для российских военных, но дважды подвергался бомбардировкам со стороны Украины и остается неизменно уязвимой целью войны. Переговоры подчеркивают решимость России сохранить контроль над Крымом», – говорится в публикации.

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Газета, ссылаясь на «инженеров-экспертов», утверждает, что «строительство туннеля рядом с существующим мостом столкнется с огромными препятствиями» – «работы такого масштаба, вероятно, стоящие миллиарды долларов и занимающие годы, никогда не предпринимались в зоне военных действий».

(Как известно, ранее украинские и западные эксперты утверждали о невозможности строительства и моста в Крым через Керченский пролив из-за сложных условий).

Однако чуть ниже Washington Post противоречит само себе, приводя мнение других специалистов, допускающих, что строительство тоннеля возможно, но вряд ли его успеют завершить до конца СВО. А Китай в обмен на участие может получить льготы на русские энергоносители.

Газета подчеркивает, что процесс бурения тоннеля будет трудно сорвать украинским диверсантам:

«Это будет очень трудно саботировать, если только вы не атакуете входы», – сказал инженер, который работал над несколькими крупнейшими в мире туннельными проектами.

В конце материала Washington Post переходит к главному – начинает запугивать Китай в надежде сорвать проект.

«Проект создаст политические и финансовые риски для Китая, который никогда официально не признавал аннексию Крыма Россией и чьи компании могут оказаться в ловушке экономических санкций, которые Соединенные Штаты и Европейский Союз наложили на Москву», – предостерегает американская газета.

«Тем не менее, перехваченные электронные письма показывают, что одна из крупнейших строительных компаний Китая выразила готовность участвовать. Сообщения были предоставлены The Washington Post украинскими чиновниками, надеющимися разоблачить проект и потенциальное участие Китая. Подлинность сообщений была подтверждена другой информацией, полученной The Post отдельно, включая файлы регистрации компаний, показывающие, что российско-китайский консорциум с участием лиц, упомянутых в электронных письмах, недавно был сформирован в Крыму», – пишет издание.

Оно уточняет, что речь идет о Китайской железнодорожно-строительной корпорации CRCC .

Washington Post даёт понять, что вышедшая публикация о тайных планах уже должна сорвать проект строительства тоннеля, поскольку в перехваченных украинскими хакерами письмах указывалось, будто «CRCC будет участвовать только при «строгих условиях полной конфиденциальности», а «название компании будет заменено на «другое, независимое юридическое лицо».

«Было бы странно, что консорциум крупных фирм КНР или правительство поддержали бы такой проект», — сказал американский чиновник, занимающийся санкционной политикой.

Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев писал, что строительство моста в Крым было стратегически неверно с военной точки зрения.

«Вариантов строительства коридора между материковой Россией и полуостровом Крым было несколько: туннель, дамба и мост. Разные варианты моста. Как уверяли меня проектировщики из Питера, дамба была самым дешевым вариантом. И самое главное – самым надежным. Выбрали мост. Обратите внимание, насколько важны стратегически верные решения… Но вот представьте себе, если бы Крымский мост был бы не мост, а дамба. Попадет по дамбе ракета. Подъедет камаз и засыпет щебнем дырку в асфальте. Ракета посильнее или несколько — несколько камазов. Тогда прервать снабжение и изолировать Крым было бы в принципе невозможно. А если так, то и наступление ВСУ было бы бессмысленно. Одно решение в прошлом кардинально меняет геополитическую ситуацию в настоящем», – писал Царев.