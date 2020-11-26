США пытаются сорвать запуск российско-китайского конкурента «Боинга»

26.11.2020, Москва, Олег Кравцов

США могут ввести санкции против российского Минобороны, ряда оборонных предприятий и гражданской промышленности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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В черновой список американских санкций попали 89 китайских и 28 российских компаний, которые, по версии Вашингтона, могут быть связаны с вооруженными силами этих стран. Впервые под санкции могут попасть сразу несколько ключевых предприятий гражданского авиастроения России и Китая. В документе указано более 10 предприятий гражданского авиастроения.

«Особенно обращает на себя внимание наличие в этом списке «Корпорации Иркут», которая, в частности, производит новые ближнесреднемагистральные пассажирские самолеты МС-21, а также в сотрудничестве с китайской СОМАС (тоже есть в новом списке) планирует создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения CR929», – отмечается в статье.

Также указывается, что МС-21 – серьезный конкурент самых успешных самолетов американского Boeing и европейского Airbus.

«Он создается с середины нулевых годов. В мае 2017-го он совершил свой первый полет с иностранными крыльями и импортными двигателями. В январе 2019 года из-за санкций США в отношении ОАК и «Ростеха» (а «Иркут» входит в этот холдинг) американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки композитных материалов для крыльев МС-21. Тогда глава «Ростеха» Сергей Чемезов признал, что сроки серийного производства лайнеров будут сдвинуты на год», – пишет газета.

По мнению директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова, новыми ограничениями против Пекина и Москвы Вашингтон хочет также помешать успешной реализации российско-китайского проекта перспективного широкофюзеляжного самолета CR929.

«США крайне опасаются, что самолет РФ и КНР нанесет сильнейший удар по Boeing. Если проект CR929 будет успешно завершен, Россия и Китай не будут зависеть от импортных поставок», – заявил эксперт.

Впрочем, ряд экспертов предполагает, что расширение санкций пойдет на пользу как укреплению двустороннего сотрудничества авиастроителей России и Китая, так и усилению позиций российских производителей в этом сотрудничестве.