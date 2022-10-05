США пытаются столкнуть Россию и Европу, чтобы решить свои проблемы, – Патрушев

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Новости Украины

США пытаются столкнуть Россию и Европу, чтобы решить свои экономические и политические проблемы.

Об этом на совещании в Севастополе заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под непосредственным руководством англосаксов на Украине возродился неонацистский режим. В массовое сознание стала активно внедряться национал-фашистская идеология. При этом сама Украина используется англосаксами как инструмент борьбы с нашей страной.

Цель – подавить Россию, удержать свое мнимое превосходство, сохранить однополярный мир, обеспечить для себя возможность жить за чужой счет», – сказал политик.

«Они рассчитывают, что им удастся за счет разжигания конфликтов, как это было после двух мировых войн, вновь решить скопившиеся проблемы своей экономики, включая проблемы огромного государственного долга, который достиг у США более 30 триллионов долларов. Для них важно усилить нестабильность, столкнуть Европу с Россией в военном противостоянии, чтобы капиталы, производства и ценные специалисты перебрались к ним, за океан», – заявил Патрушев.