19.03.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Албания, Балканы, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, США, Экономика
Просмотров:

США пытаются убрать надоевшего «премьера» Косово с помощью политических оппонентов




Бывший союзник победившего на выборах в Косово движения «Самоопределение» по правящей коалиции – Демократическая лига Косово запустила процедуру недоверия «правительству» лидера движения и сторонника «Великой Албании» Альбина Курти.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Демократическая лига Косово провела консультации с основными политическими силами края и высказала намерение созвать внеочередное заседание Ассамблеи Косово, чтобы объявить вотум недоверия правительству Альбина Курти.

Лидеры рухнувшего альянса: премьер Альбин Курти и лидер ДЛК Иса Мустафа

Последней каплей, после которой ДЛК, вынужденный союзник возглавляемого «премьером» «Самоопределения» по правящей коалиции, решился на это – стало решение Курти об увольнении представителя этой партии – главы МВД Агима Велиу, настаивавшего на отмене стопроцентных пошлин на сербские товары до конца текущей недели.

«В течение своего месячного срока на посту премьера он занимался не проблемами Косово, а исключительно периферийными вопросами и теориями заговора, – раскритиковал главу Кабмина отставленный министр. –  Он все эти дни даже не занимался борьбой с эпидемией коронавируса, за исключением того, что лично прошел тест на вирус вместе с некоторыми другими членами правительства…. Он самый обыкновенный трус!».

Агим Велиу

Также Велиу резко раскритиковал спикера Ассамблеи Вьосу Османи – представительницу его партии, в лице которой Курти приобрел неожиданного преданного союзника. Он отметил, что ДЛК в целом выступает за вотум недоверия правительству, поэтому идти против своей партии он ей не советует.

Представитель основного оппонента развалившейся коалиции парламентского большинства – Демократической партии Косово, объединившей боевиков «Армии освобождения Косово», Авни Битичи заявил, что его партия огласит свою позицию по правительству Курти в ближайшее время.

«В серьезной ситуации, когда граждане Косово сталкиваются с пандемией коронавируса, правительство Курти выбрало наихудший момент при наихудших обстоятельствах, чтобы спровоцировать еще один политический кризис», – заявил «демократ».

Уже сейчас можно предположить, что ДПК поддержит инициативу ДЛК, поскольку партии и ее негласному лидеру – «президенту» Хашиму Тачи, больше всего доставалось от Альбина Курти и его «Самоопределения», который главного «демократа» иначе как «предателем» не называл, постоянно заявляя о том, что Косово нужно сменить президента.

Буквально на днях премьер-министр инициировал голосование в парламенте, по итогам которого было принято решение, что заниматься переговорами с Белградом отныне должен глава Совмина, а не президент.

В свою очередь, руководитель Альянса за Новое Косово, экс-«президент» Бехджет Пацолли сообщил что его фракция будет голосовать за недоверие правительству Курти.

Беджет Пацолли

Аналогичную готовность выразил и экс-«премьер», лидер Альянса за Будущее Косово Рамуш Харадинай, который хотя и тоже выступает за сохранение стопроцентных пошлин на сербские товары, тем не менее отметил, что Курти и пошлины не сохранил (лидер «Самоопределения» пошел только на частичную их отмену, шантажируя Белград и играя на нервах Вашингтона), и с США не договорился.

Премьерское кресло перед сторонником проекта «Великой Албании» –  объединения всех населенных албанцами земли в одно государство, Альбином Курти зашаталось после того, как тот, вступив на должность «премьер-министра» Косово, продемонстрировал неготовность к компромиссам.

В свое время Вашингтон сделал ставку на него, как на гражданского политика, надеясь, что, сменив режим боевиков АОК, добьется прогресса по переговорам между Белградом и Приштиной, но просчитался.

Поначалу Курти откровенно негативно воспринял американский проект Балканского мини-шенгена, заявляя, что выступает за «албанский макси-шенген», на почве чего разругался с главным союзником Косово – албанским премьером Эди Рамой.

А впоследствии отказался подчиниться требованиям Вашингтона и отменить стопроцентные пошлины на сербские товары до «взаимности» – признания Сербией товаров с маркировкой «Сделано в Косово» и впоследствии – независимости края.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть