США пытаются взвалить ответственность за биологическую войну на Китай

17.06.2021, Москва, Айнур Курманов

Вашингтон снова обвиняет Пекин в создании вируса, вызывающего заболевание Covid-19. И это уже стремление взвалить собственную вину за развязывание биологической войны на своих противников и жертв атак. Примечательно, что одновременно с этим на саммите НАТО в Брюсселе действия Китая наравне с поведением Россией были названы «системным вызовом» для безопасности «прогрессивного мира». Это говорит о том, что вся эта кампания развязана с целью оправдать создание широкой антикитайской коалиции.

Новая волна обвинений со стороны Вашингтона последовала после того как в мае этого года был обнародован отчет американской разведки, показавший, что трое сотрудников Уханьского института вирусологии еще в ноябре 2019 года обратились в больницу из-за заболевания неизвестным вирусом. Этот материал был подхвачен журналистами The Wall Street Journal и активно распространен в социальных сетях.

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Еще ранее, а именно в мае прошлого года то же издание опубликовало информацию о том, что главная правительственная лаборатория США сообщила, что теория «лабораторной утечки» правдоподобна и требует дальнейшей проработки и проверки. Через несколько дней после публикации отчета разведки президент США Джо Байден приказал ЦРУ и АНБ провести тщательное расследование и удвоить свои усилия по поводу истинного происхождения COVID-19 и сообщить ему итоговые результаты.

Интересно, но в своем заявлении, несмотря на то какие будут данные расследования, Байден заверил, что что США все равно «продолжат работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, чтобы оказать давление на Китай». Получается, что напраслина возводится на Пекин не для выяснения истинных причин, а с целью создания образа врага, который априори виновен в создании и распространении коронавируса. А если это вдруг не так, то всё равно он сосредоточение мирового зла.

Самое смешное, что буквально неделю назад бывший глава белого дома Дональд Трамп вновь озвучил свою теорию заговора о «лабораторной утечке» в Ухане и опять выдвинул требование к КНР выплатить 10 триллионов долларов за нанесенный ущерб американской экономике. Несмотря на противостояние и заявления Джо Байдена об освобождении от трампизма, он на самом деле продолжает курс своего предшественника и усиливает нажим на Поднебесную.

Подобная истерия сильно смахивает на ситуацию со «стиральным порошком», который стал оправданием вооруженного нападения Пентагона на Ирак в 2003 году и сейчас история повторяется, только в виде фарса. Дело дошло до того, что под давлением стала меняться позиция руководства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Если в январе этого года делегация ВОЗ, посетившая Ухань, указала на маловероятность лабораторного происхождения COVID-19, то уже на саммите лидеров G7 глава этой организации Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил «лабораторную утечку».

В ответ на эти обвинения глава внешнеполитического ведомства КНР Ян Цзечи в минувшую пятницу назвал все обвинения искусственном создании вируса в Ухане, «абсурдной историей». Более того, он посчитал, что Белый дом специально нагнетает обстановку в своих интересах: «Мы призываем Соединенные Штаты уважать факты и науку, воздерживаться от политизации вопроса… и сосредоточиться на международном сотрудничестве в борьбе с пандемией».

Примечательно, что следом за публикацией The Wall Street Journal в разных СМИ и социальных сетях появились версии о том, что ЦРУ провело специальную операцию, когда их агент под видом ученого привез данный штамм COVID-19 из Канады в Ухань, где он и был распространен. Ранее, официальные власти КНР объясняли возможное проникновение в страну вируса через замороженное мясо рыбы или крупного рогатого скота.

Такой вариант, кстати, не отрицается специалистами ВОЗ, так как в течение 2020 года китайские санитарные службы обнаружили в портах живые штаммы на замороженном мясе из Японии, Таиланда, Вьетнама и даже из Украины! Весной прошлого года представители дипломатического ведомства Китая в ответ на обвинения Трампа озвучили версию, что распылить смертельный вирус COVID-19 могли американские военные, организовавшие специальную операцию.

И данные доводы имеют под собой реальную почву и не исключено, что штамм COVID-19 был разработан именно в американских лабораториях и возможно на постсоветском пространстве, учитывая наличие целой сети военно-биологических объектов Пентагона по периметру границ России и Китая. Так, например, на территории Казахстана в Алматы в 2016-м году министерством обороны США была отрыта самая современная Центральная референс-лаборатория третьего уровня защиты, которая также работала с коронавирусами, переносимых летучими мышами.

В связи с этим, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил следующее: «Правительство США должно предоставить международному сообществу исчерпывающую информацию о тех опытах, которые осуществляются ими в американских военных биолабораториях на Украине и в Форт-Детрике… США создали 16 биологических лабораторий только на Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру и чем они там занимаются…?».

Молчит Вашингтон и о том, что Пекин утверждает, что первые случаи заболевания COVID-19 могли произойти именно в США.

Примечательно, но ученый профессор Фрэнсис Бойл из Университета Иллинойса, Шампейн косвенно подтверждает эту версию, заявив в своем интервью ноябре прошлого года, что Пентагон «с 11 сентября 2001 года мы потратил где-то около 100 миллиардов долларов» на наступательную биологическую войну. Он утверждает, что около 13 000 «ученых-смертников» в 400 лабораториях в США заняты созданием новых штаммов наступательных микробов-убийц, устойчивых к различным вакцинам.

Если COVID-19 и был выведен в лабораторных условиях, то только в рамках системы военно-биологической промышленности США. Что интересно, Пентагон создал по всему миру 1495 только одних лабораторий третьей степени защиты, а в общей сложности количество военно-биологических объектов не подотчетных правительствам достигает более трех тысяч на всех континентах.

Для сравнения у правительства КНР имеется в наличие только две лаборатории третьей степени защиты, одна из которых была построена Францией в Ухане и куда имели доступ иностранные ученые, в том числе, из Канады. При этом напрашиваются аналогии с применением американскими военными других смертоносных вирусов в той же Африке. Об этом открыто сказал тот же профессор Фрэнсис Бойл.

«Эти вакцины против Эболы были экспериментальными вакцинами США для биологической войны, которые тестировались в Западной Африке. В первую очередь, пандемия вируса Эбола в Западной Африке возникла в результате тестирования вакцин биологического оружия США в нашей лаборатории в Кенеме, Сьерра-Леоне. Я дал множество интервью, чтобы более подробно обосновать свой вывод», – отметил ведущий американский вирусолог и разработчик принятого Конгрессом закона против биологического терроризма (Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989, BWATA).

Поэтому в данном случае боевой вирус COVID-19 был использован именно США против Китая с целью обрушения экономического потенциала главного мирового противника и конкурента. Однако, как видим, эти планы провалились и теперь факт развязывания биологической войны приписывается самой жертве империалистической агрессии, которая якобы сама себя заразила. В этом Вашингтон стремиться убедить своих партнеров по НАТО и многочисленных союзников с целью обоснования создания широкой антикитайской международной коалиции.

Получается, что обвинения в адрес Пекина прозвучали с целью формирования враждебного образа Китая и включения его в список противников стран НАТО наряду с Россией на прошедшем саммите альянса в Брюсселе. Это и стало апофеозом кампании, ведь для сравнения в декларации, принятой по итогам саммита НАТО в Лондоне в 2019 году, о Китае говорилось в достаточно спокойных тонах. Тогда страны ЕС еще не были готовы полностью поддержать жесткий антикитайский курс Белого дома.

А теперь это легко прошло и не даром европейские сателлиты заговорили о «возвращении США в Европу» и поэтому в коммюнике членов НАТО указаны планы увеличения расходов на военные нужды с целью противостояния «угрозам с Востока». Предполагается, что суммарный оборонный бюджет всех 30 стран НАТО вырастет на 4,1% в 2021 году и составит $1,049 трлн (из них $726 млрд придется на США, а $323 млрд — на их союзников).

Россия и Китай теперь вместе определены в качестве главных врагов стран НАТО и основанного на правилах международного порядка мира. Можно сказать, что Запад сам толкает эти страны к созданию военного союза, который становится возможной альтернативой с целью совместного противостояния агрессии, в том числе и биологическим атакам.