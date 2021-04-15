США раскалывают Православие – сегодня на Украине, завтра в России

15.04.2021, Москва, Александр Ростовцев

Новости Украины

Масштабные торжества по случаю 30-летия украинской «незалежности» запланированы в Киеве на август 2021 года. Одним из вип-гостей должен стать Стамбульский патриарх Варфоломей, легализовавший украинских раскольников.

В Московском Патриархате справедливо опасаются, что визит в Киев воодушевит погромщиков-националистов на новые насильственные действия и захват храмов канонической УПЦ.

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Предстоящему киевскому визиту Варфоломея предшествовала тщательная подготовка, совершенно не связанная с делами религиозными.

В начале февраля 2020 года тогдашний госсекретарь США Майк Помпео торжественно объявил о создании Международного альянса по защите религиозной свободы (IRFA).

Было заявлено, что в IRFA вошли 27 государств: Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Израиль, Колумбия, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Чехия, Эстония, а также непризнанное бандитское образование Косово, вот уже много лет терроризирующее православную общину на подконтрольной территории.

Интересно, что сам Помпео, несмотря на итальянские корни, является прозелитом-пресвитерианцем, а не католиком. По-видимому, в этом факте следует искать причины той лёгкости, с которой бывший црушник и госсекретарь рассуждает о «продвижении безграничных религиозных свобод» по всему миру.

США, цепляясь за ускользающее глобальное доминирование, вновь начнут разыгрывать религиозную карту, продвигая в другие государства фальшивую «свободу вероисповедания».

Как и прежде, ставка будет сделана на тоталитарные псевдорелигиозные секты, вооружённые отработанными технологиями по промывке мозгов, зомбированию и отъёму материальных ценностей у доверчивых граждан.

В своей вступительной речи об учреждении Альянса, Помпео изрёк многозначительную фразу, дающую ключ к пониманию планов продвижения «религиозной свободы в массы»:

«Я только что вернулся из поездки в Восточную Европу и Центральную Азию. Я встречался с лидерами Православной Церкви Украины, которые борются за то, чтобы молиться свободно, без вмешательства правительства России».

В Казахстане Помпео, по его же словам, «встречался с семьями этнических казахов, задержанных Коммунистической партией Китая в Синьцзяне».

От этого заявления американского госсекретаря за версту воняет тухлым политиканством. Вполне очевидно, что Помпео была проведена предварительная работа по вмешательству во внутренние дела других государств под предлогом защиты «религиозных свобод».

Так, наблюдатели отметили, что в 2020 году Помпео встречался с главарём ПЦУ Епифанием даже чаще, чем с президентом-скоморохом Зеленским. Причём, Епифаний был единственным религиозным деятелем, с которым вообще пожелал встретиться на Украине теперь уже бывший американский госсекретарь.

Таким образом, ни о каких «религиозных свободах» речь не идёт, поскольку официальная поддержка правительства США оказывается только одной из сторон церковного конфликта на Украине, оформление которой в «признанную Православным миром церковь» оно же яростно лоббировало.

И еще один важный момент. Не секрет, что Украина – это полигон для американских технологий, которые затем пытаются перенести в саму Россию.

Очевидно, что стратегической целью является дестабилизация и раскол Русской Православной Церкви уже на территории непосредственно самой РФ.

Еще с 1990-х в России легально действовало несколько храмов украинского раскольнического «киевского патриархата» (на его базе и создана ПЦУ). Сегодня они могут выступать как плацдарм для экспансии в РФ ориентированной на Стамбул новой церковной структуры. Недавно лишенный сана Андрей Кураев уже заявил о готовности искать правды у Варфоломея – вот и один из потенциальных вождей уже внутрироссийского раскола.

Самое печальное, что американские подрывные структуры еще недавно вольготно чувствовали себя в России. Например, уже в разгар конфликта на Украине, в 2014 году, с участием делегатов из Киева на территории режимного объекта в Москве – Национального исследовательского ядерного университета был проведен семинар, организованный «Фондом религиозной свободы и бизнеса» (Religion Freedom and Business Foundation). Глава фонда Брайан Грим тогда козырял поддержкой ректората вуза и некоторых высокопоставленных иерархов РПЦ. А вскоре на сайте именно этого американского НПО в списке номинантов на гранты появилось имя Владимира Ряховского – одного из главных адвокатов секты «иеговистов», добивающегося отмены запрета ее деятельности в России. Совпадение? – не думаем!

И тут отдельного упоминания заслуживает ещё один пассаж Помпео: «США предлагают расценивать ограничение религиозных свобод как терроризм, а практикующие подобное государства – террористическим».

То есть, если в каком-либо царстве-государстве законодательно запрещены тоталитарные и мозгопромывочные псевдорелигиозные бизнес-структуры, вольготно чувствующие себя в США, вроде иеговистов, сайентологов, мунистов и им подобной швали, Альянс под руководством США будет считать и поступать с ним, как с ИГИЛ и «Аль-Каидой»?!

Впрочем, во всём этом «правозащитном» непотребстве нет ничего необычного. Двойные и даже тройные стандарты, поддержка одних и дискриминация других, правовой «беспредел» для достижения геополитических целей давно стали нормой для США.

Но есть у американцев и меркантильный интерес. Упомянутый выше Брайан Грим на недавнем форуме в Давосе заявил, что религия ежегодно приносит экономике США 1,2 триллиона долларов, что больше, чем совокупные доходы таких компаний, как Apple, Amazon и Google. Как говорится, ничего личного – только бизнес.