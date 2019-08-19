США рассекретили свой секретный архив по Чернобылю

19.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальный архив безопасности США рассекретил часть документов, связанных с аварией на ЧАЭС. Из них понятно, что в первые дни после взрыва разведка США сомневалась в правдивости официальных сообщений о количестве жертв и была убеждена, что персонал эвакуировали сразу после катастрофы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написано в секретном сообщении на имя госсекретаря США 2 мая 1986 года, следует из рассекреченных документогв Национального архива безопасности США.

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Мортон Абрамовиц, ассистент по вопросам разведки и исследований государственного секретаря США, написал доклад своему руководителю Джорджу Шульцу через шесть дней после взрыва на ЧАЭС.

“Все сообщество разведчиков считает бессмыслицей, будто погибли только два человека”, — пишет Абрамовиц, ссылаясь на официальную цифру погибших, обнародованную в СССР.

Впрочем, на самом деле непосредственно от взрыва четвертого энергоблока погибли два человека. В США не могли поверить в такую информацию, учитывая масштабы разрушения, которые они наблюдали. По мнению американских разведчиков, учитывая масштаб инцидента, большинство персонала должны были сразу эвакуировать. На самом деле, после взрыва персонал оставался на рабочих местах.

“…состав спасательной команды должен был бы меняться по мере того, как серьезность инцидента становилась более очевидной”, — говорится в докладе.

Его автор также отметил, что, кроме новых членов спасательной команды, на место должны были прибыть бригадиры из других подразделений, чтобы обеспечить правильные действия для избежания дальнейшей катастрофы.