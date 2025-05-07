США рассматривают Украину, как отстойник для депортируемых из Штатов нелегалов – The Washington Post

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The Washington Post пишет, что еще в начале 2025 года Администрация президента США Дональда Трампа призвала Украину принять на своей территории количество депортированных из США иностранцев.

В публикации говорится, что такое предложение в конце января было передано Киеву высокопоставленным американским дипломатом. Украинский дипломат сообщил посольству США, что правительство ответит, как только сформулирует позицию, согласно документам, свидетельствующим, что аналогичные предложения были направлены ряду других стран примерно той же даты.

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Издание отмечает, что, несмотря на просьбу, Украина не приняла ни одного гражданина третьих стран из Соединенных Штатов, и нет никаких признаков того, что Киев серьезно рассматривал американское предложение.