США разменяют Украину на решение «больших вопросов» с Россией – Пристайко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США вполне могут взвесить плюсы от поддержки Украины и выгоду, которую они могут получить от разрешения больших вопросов с Россией, и согласиться на размен.

Об этом в эфире «Апостроф TV» заявил экс-министр иностранных дел Украины, бывший посол в Британии Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.