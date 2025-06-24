США разменяют Украину на решение «больших вопросов» с Россией – Пристайко
США вполне могут взвесить плюсы от поддержки Украины и выгоду, которую они могут получить от разрешения больших вопросов с Россией, и согласиться на размен.
Об этом в эфире «Апостроф TV» заявил экс-министр иностранных дел Украины, бывший посол в Британии Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самая большая опасность для Украины, с точки зрения геополитики и дипломатии нашей все 30 лет, было формирование так называемой большой договоренности, по-английски big deal. Когда наш единственный партнер, который должен был бы нас защитить, на каком-то этапе определит цену этого вопроса и подумает, условно, если россияне предложат помочь с ядерной программой Ирана, с ядерной программой Северной Кореи, Сирия, какие-то большие вопросы – настолько ли Украина важна для Соединенных Штатов, чтобы не решить реально серьезную проблему ядерного оружия в мире? И это возможно.
Если мы не найдем в себе возможность объяснить всем, насколько важно Украине помочь, то мы станем жертвой этой примитивной договоренности», – заявил Пристайко.
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