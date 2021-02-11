США размещают у границ РФ эскадрилью стратегических бомбардировщиков – реакция МИД РФ

11.02.2021, Москва, Владимир Гладков

На норвежской авиабазе Эрланн в районе города Тронхейма идёт подготовка к постоянному размещению там эскадрильи стратегических бомбардировщиков США.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе Эрланн в районе города Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков В-1В «Лансер» с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений.

Расцениваем это решение Осло как еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на Крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей.

Как известно, недалеко от северонорвежского Тромсё завершается создание порта для обслуживания атомных подводных лодок США. Якобы в целях организации тренировочных мероприятий на севере страны на постоянной основе размещены контингенты морской пехоты Великобритании, Нидерландов и США.

Перевод в октябре 2020 г. военного присутствия американских морпехов на норвежской территории с «ротационной» на «периодическую» основу на самом деле позволяет многократно увеличить их численность под предлогом проведения учений. Это лишь несколько примеров», – сказала она.

Мария Захарова выразила недоумение словам западных чиновников о том, что эти действия якобы имеют «стабилизирующий характер», и Москве волноваться не надо.

«Едва ли можно говорить о «спокойствии», когда у российских границ нарастает напряженность, создается мощнейший плацдарм для ведения боевых действия против нашей страны», – подчеркнула представитель МИД.

Она подчеркнула, что эти действия несут угрозу региональной безопасности.

«Считаем, что такая активность Осло несет угрозу региональной безопасности, «ставит крест» на традиционной норвежской политике неразмещения на своей территории на постоянной основе иностранных военных баз в мирное время.

Рассчитываем, что Осло будет ответственно выстраивать свою политику на Севере и воздержится от действий, подрывающих общерегиональную стабильность и наносящих ущерб двусторонним отношениям», – резюмировала Захарова.