США разместят войска на границе Польши с Белоруссией

17.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

США разместят войска в шести пунктах на восточной границе Польши, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил 17 июня польский министр обороны Мариуш Блащак в эфире Polskie Radio.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам министра, американские войска, размещенные на границе Польши и Беларуси, будут сдерживать возможного агрессора.

Блащак подчеркнул, что в случае присутствия войск США в Польше нападение на страну будет означать глобальный конфликт.

Польский министр обороны отметил, что соглашение о военном сотрудничестве, подписанное президентом Польши Анджеем Дудой и его американском коллегой Дональдом Трампом, изменило характер американского военного присутствия в Польше, так как теперь оно предполагает постоянное присутствие американских солдат.

Как заявил глава минобороны Польши, до сих пор форма присутствия военных США в Польше была неопределенной.

Блащак добавил, что Польша и США договорились о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться все американские войска на восточном фланге НАТО. По его словам, в настоящее время ведутся польско-американские переговоры о реализации соглашения.

Президент США Дональд Трамп и лидер Польши Анджей Дуда подписали 12 июня в Белом доме новое соглашение об оборонном сотрудничестве, которое позволит разместить дополнительно 1000 американских солдат в Польше на ротационной основе. По словам Трампа, Польша будет нести расходы по дополнительному размещению американских войск. Американский президент отметил, что общий размер контингента США в Европе не изменится, а в Польше разместятся войска, до этого находившиеся в Германии.