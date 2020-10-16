США разрешили полёты над Крымом: Почему это идеологический удар по Украине

16.10.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Федеральное авиационное управление США с 27-го октября отменяет запрет на полеты своих гражданских самолетов над территорией Крымского полуострова. Об этом говорится в документе, обнародованном Федеральным авиационным управлением, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США ввели запрет в 2014-м году после перехода Крыма в состав России и начала войны на Донбассе. В документе говорится, что это было связано с опасностью опасения получать запутанные и противоречивые инструкции управления воздушным движением как от украинских, так и российских диспетчеров в части работы над Симферопольским РПИ.

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Срок запрета истекает 27-го декабря и авиационные власти США решили не продлевать его, мотивируя это тем, что обстановка над Крымом стабилизировалась.

«Несмотря на продолжающуюся аннексию и оккупацию Российской Федерацией Крымского полуострова и продолжающееся развертывание ей значительного воинского контингента, обстановка в плане безопасности в РПИ Симферополя стабилизировалась. После морского инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года никаких сообщений о столкновениях или инцидентах, свидетельствующих о непреднамеренной опасности для гражданской авиации США в результате неправильной идентификации или просчета, не поступало», – говорится в документе.

Разрешение гражданским самолетам США пролеты над Крымом – это очередной шаг к признанию полуострова частью России, заявил «ПолитНавигатору» сенатор Сергей Цеков:

«Фактически – да (это признание). Потому что они на протяжении шести лет говорят, что Крым милитаризуется, что Крым – это непотопляемый авианосец, что в Крыму опасно, что в Крыму чуть ли не война идет. Теперь они разрешили не просто своим самолетам летают над Крымом и рядом с Крымом, но и будут фактически пользоваться определенным сопровождением симферопольского аэропорта. Так что это все для нас очень хорошо. Да и для России в целом», – сказал Цеков.