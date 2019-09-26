США разрешили украинским заводам ремонтировать военные вертолеты
Украина получила сертификаты США относительно разрешения ремонтировать вертолеты типа “Ми” для иностранных заказчиков, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в Facebook по итогам встречи со стратегическим советником по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины от США Дональдом Винтером, сообщают в ведомстве.
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“Получил от господина Дональда Винтера сертификаты Соединенных Штатов, которые позволят предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса ремонтировать вертолеты типа “Ми” для иностранных заказчиков”, – отметил министр обороны.
Ранее ПолитНавигатор сообщал о том, что Загороднюк обсудил с Винтером реформу системы оборонных закупок и пилотный проект закупки вооружения по программе правительства США “Международные военные продажи”.
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