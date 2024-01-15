США разрушили Европу, но сами оказались беспомощными – эксперт

США выполнили задачу ослабить Европу за счет российско-украинского конфликта. Но дальнейшие шаги американских властей сложно предугадать, поскольку сама власть очень слаба.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал президент Ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело, конечно, не в Украине. Наши американские соседи всю Европу решили подставить и ослабить, и у них это получилось. А поводом для этого стала Украина. То есть Украина – это не причина текущего кризиса, это повод ослабить Европу ударом по России. Украину просто уничтожить физически и биологически, а Европу пока просто ослабить. Что американцы захотят делать дальше – неизвестно. Но уж очень слаба сама американская власть», – отметил он.

Эксперт привел в пример недавний скандал с главой Пентагона Ллойдом Остином, который пропал на несколько дней, что выглядело довольно странно.

«И, опять же, если бы президентом США в этот момент был молодой, энергичный Джон Фицджеральд Кеннеди, который сам был в состоянии принять любые решения, может быть, даже неправильные, или даже Рональд Рейган, который правил Америкой в здравом уме и трезвой памяти. Были президенты, которые не очень любили трезвую память, но они всё равно были здоровыми людьми. И вот, в этом смысле гегемон силу должен показывать даже через другие форматы, через позиционирование своих лидеров. В этом смысле у нас всё хорошо», – уверен Межевич.

По его оценке, ни Байден, ни Трамп сегодня не устраивают самих американцев, поскольку не идут ни в какое сравнение с лидерами США прошлого века, которыми Америка могла гордиться.

«Видимо, ситуация дошла до такой стадии, что и убрать не могут. Даже те люди, которые понимают, что нынешняя ситуация никуда не годится, не видят выхода. Потому что эта связка Байден-Трамп пугает в значительной степени значительную часть американцев – они не хотят, разумеется, ни того, ни другого. Кто-то хотел бы условного Никсона, кто-то бы хотел условного Кеннеди, если обращаться к середине прошлого века – серьёзных интеллектуалов, энергичных и эффективных людей. А им вместо этого предлагают… И дело здесь не в возрасте, не в болезни. Франклин Делано Рузвельт был довольно резвым в последние свои годы, хоть был не молод и значительную часть жизни передвигался на коляске. Но если надо, он с этой коляской вместе летел в Тегеран и решал вопросы со Сталиным, Черчиллем – и никто, ни в одних мемуарах не сказал, что Черчилль или Сталин воспользовались тем, что бедняга Рузвельт был на коляске. Да он на коляске объективно был не слабее двух выдающихся людей той же эпохи. Но сейчас ситуация другая. И если, конечно, это господина Байдена устраивает, но с точки зрения беспомощности – британские лидеры демонстрируют похожую вещь. Хотя они существенно моложе», – подчеркнул профессор.