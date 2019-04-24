США развернули в Средиземном море две ударные авианосные группы

24.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Военно-морской флот США впервые развернул в Средиземном море две ударные авианосные группы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении на сайте 6-го флота США.

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В Средиземном море вчера начались совместные учения авианосцев «Abraham Lincoln» и «John C. Stennis».

Учения предусматривают несколько сценариев интеграции двух воздушных крыльев и надводных кораблей с ключевыми союзниками и партнерами на европейском театре военных действий.

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«Две ударные группы авианосцев, действующих одновременно, улучшают совместимость с нашими высококвалифицированными союзниками и партнерами по НАТО, обеспечивают беспрецедентный сдерживающий фактор против односторонней агрессии, а также комбинированную летальность», — сказал адмирал Джеймс Дж. Фогго III, командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке.

Всего в учениях принимают участие более 130 самолетов, 10 кораблей и 9000 матросов и морских пехотинцев.

«Каждый из авианосцев, находящихся в Средиземноморье в настоящее время, представляет собой 100 тысяч тонн международной дипломатии. Дипломатическое общение и диалог в сочетании с мощной обороной, которую эти корабли обеспечивают, демонстрируют России, что если она действительно стремится к улучшению отношений с США, она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру », – сказал посол США в России Джон Хантсман.

Это первый случай, когда два американских авианосца действуют в Средиземном море одновременно. В 2016 году в регионе поочередно находились авианосцы «Dwight D. Eisenhower» и «Harry S. Truman».