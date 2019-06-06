США развеяли миф о желании уничтожить Россию

06.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год», пишет “Российская газета”.

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В 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории России. При этом по сравнению с 2017 годом (238 проектов) количество иностранных проектов в России сократилось на 11%.

В то же время, количество инвестпроектов из США увеличилось почти на 74%, с 19 до 33. То есть на долю американцев пришлось почти 16% всех проектов в России. На втором месте находится Германия, чьи инвестиции в российскую экономику сократились на 14% (24 проекта).

На третье место откатился Китай: число китайских проектов снизилось еще больше, с 32 до 19. Значительно уменьшилось и количество проектов из Великобритании — с восьми в 2017 году до двух в 2018-м.

Производство осталось самой привлекательной отраслью в России для иностранных инвестиций, но количество проектов в этой сфере упало на 29% (до 127). Однако почти в два раза выросло число проектов в области продаж и маркетинга (до 41), вдвое — до 12 — увеличилось и количество проектов в отрасли исследований и разработок (НИОКР).

Оценка реальных прямых иностранных инвестиций в странах Европы основана на собственной базе данных EY European Investment Monitor. Туда включается информация о проектах, в результате которых созданы новые объекты и рабочие места. Не учитываются лишь портфельные инвестиции и сделки слияний и поглощений. Информация об инвестициях в какую-либо компанию, как правило, включается в базу, если иностранный инвестор приобрел более 10% ее акционерного капитала и принимает участие в управлении ее деятельностью.

Примечательно, что данные EY не совпадают с официальной статистикой прямых иностранных инвестиций в Россию от российского Центробанка в денежном выражении. По данным Банка России, по остаткам иностранных инвестиций в российскую экономику на 1 января 2019 года лидирует Кипр ($135,5 млрд, или 27% суммарных инвестиций). В списке ведущих зарубежных инвесторов в Россию также фигурируют Люксембург (10%), Багамы (7,9%), Бермуды (6,1%), Ирландия (5,4%). А, например, США и Китай находятся только на 18-м и 22-м местах ($3,9 млрд и $2,6 млрд соответственно, или менее 1% от всех зарубежных инвестиций).

Однако статистика EY, вероятно, является более репрезентативной, нежели статистика Центробанка РФ, которая включает инвестиции, осуществленные инвесторами российского происхождения, но через офшорные структуры. С другой стороны, статистика ЦБ, строящаяся на основе платежного баланса, исключает инвестиции, совершенные в России «дочками» зарубежных компаний, потому что такие вложения не пересекают российскую финансовую границу.

Однако большинство «американских» или «китайских» инвестиций в России осуществляются как раз российскими «дочками». Так, глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Алексис Родзянко говорил в мае 2018 года, что, по данным AmCham, совокупные прямые инвестиции американского бизнеса в России находятся на уровне около $82,6 млрд — в двадцать раз больше, чем показывает статистика ЦБ.

Кроме того, часть инвестиций в Россию осуществляется теми же американскими корпорациями через третьи страны, например через дочернюю структуру в Нидерландах. В результате в официальной статистике ЦБ такие вложения будут засчитаны как инвестиции из Нидерландов.