США «разводят» украинцев с поставками «Хаймарсов», как детей – Табах

17.10.2022  20:18 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

В США огромное количество законсервированной военной техники, в том числе и системы «Хаймарс», однако Украине предлагаются новые дорогие образцы, на выполнение заказа которых понадобится минимум года два-три.

Об этом в интервью украинской журналистке Елене Курбановой заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В США огромное количество законсервированной военной техники, в том числе и системы «Хаймарс», однако...

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«У нас в пустынях стоит очень много законсервированного оружия. И «Хаймарсы», и гаубиц десятки, сотни тысяч, танки, БМП, БТРы – всё, что вам необходимо, у нас – сполна. Мы сняли с вооружения «Хаммеры», они нам не нужны, у нас их сотни тысяч. Мы не можем тысячу дать украинцам? Чтобы мы, волонтёры, не тащили эти разбитые пикапы, чтобы вы там не наваривали на них какие-то железяки и гонялись с ними, как на каких-то «бандерамобилях». Они стоят у нас, просто стоят в Европе. Не дают. Всё это по капельке, по чайной ложечке, чтобы держать вас наплаву», – сказал американец.

При этом он посоветовал не обольщаться красивыми речами о поставках Украине новых американских РСЗО.

«Сейчас ваши большие эксперты и даже представители президента кричали, говорят, нам сейчас ещё 18 «Хаймарсов» дадут, это уже будет 50! Нет, эти 18 «Хаймарсов» выйдут из бюджета, который вам выделили, не ленд-лиз. И это вы можете заказывать у нашей военной индустрии, это будут новые – очень дорогие, и получите вы их, в лучшем случае, через года два-три, а то и пять. Но будут вам впаривать, что это сейчас, это моментальная помощь, и уже у вас будет столько «Хаймарсов».

Это идёт большой обман и политическая игра для того, чтобы заработать какие-то политические очки. Единственное, что за это расплачиваются украинцы, и расплачиваются они кровью», – подытожил Табах.

 

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