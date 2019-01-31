США развязывают Москве руки на украинском направлении

31.01.2019

Прямое вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы и американская аргументация этой экспансии развяжут руки России в украинском вопросе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский кинорежиссёр и сценарист Тигран Кеосаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я сейчас очень надеюсь на американцев в Венесуэле. Потому что если американцы сделают что-то резкое с разговорами о «подбрюшье» Соединённых Штатов, наконец станет ясно и можно будет спокойно сказать и можно будет решительнее выступать за свои интересы безопасности. Потому что в 2014 году на Украине произошла антироссийская революция, пришли радикалы, националисты – «кто не скачет, тот москаль» и так далее – то есть пришёл антироссийский режим», – заявил режиссёр.

«На мой взгляд, признавать президента Порошенко, производить товарооборот, экономические связи – было большой ошибкой. Потому что нашему государству надо чётко, артикулировано, акцентированно сказать, что мы не можем позволить, чтобы вот так рядом, в 800 километрах от Москвы находились недружественные нашему государству режимы. Следовательно, любыми способами мы должны привести к власти на Украине дружественный режим. И я очень надеюсь на американцев в этой ситуации, что они покажут нам пример», – добавил Кеосаян.