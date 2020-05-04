США развязывают новую холодную войну и очередной «крестовый поход»

04.05.2020, Москва, Олег Кравцов

COVID-19 превращается в ключевой элемент американо-китайских отношений, поскольку США прямо называют КНР причиной коронавирусной эпидемии.

Об этом в авторской колонке, опубликованной на сайте газеты «Известия», пишет программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Еще месяц назад подобные обвинения казались пустой политической риторикой. Сегодня они обретают качественно иной смысл и формируют глубокую и необратимую воронку, втягивающую в себя всё более широкий круг проблем и процессов. Скорость развития конфронтации становится более высокой. Погасить ее инерцию будет крайне сложно», – считает Тимофеев.

По его словам, в ходе избирательной кампании в США вопрос о наказании Китая за COVID-19 будет одним из ключевых, а обвинения в адрес КНР сразу приобрели яркую идеологическую окраску.

«Практически во всех обличительных речах или документах подчеркивается, что Китай — коммунистическое государство. Противостояние по отдельной проблеме сразу же выводится на уровень конфликта идентичностей — «Мы-они». Мы — честное, демократическое и открытое общество, ставшее жертвой «их» политики манипуляций и обмана, производных от коммунизма и авторитарного режима. Клише времен холодной войны быстро извлекаются из архивов. Правда, теперь на месте СССР — Китай», – подчеркивает эксперт.

Он полагает, что юридическое будущее исков против Китая, которые готовятся в США, туманно, но уже сейчас ясно, что набор претензий против КНР будет активно раскручиваться политиками, официальными лицами и СМИ, которым в отличие от судов не нужны жесткие доказательства, а вполне хватит мнений и газетных публикаций.

«Опасность такого развития ситуации состоит в обострении более широкого набора американо-китайских противоречий, которые накапливались в последние годы. COVID-19 может неожиданно быстро и нелинейно ускорить их концентрацию. На горизонте замаячила перспектива новой холодной войны и очередного «крестового похода», – резюмирует Тимофеев.