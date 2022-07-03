США разжигают русофобию в Казахстане, задействовав уголовников

03.07.2022  02:26 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Казахстан, Нацизм


Националистические настроения в Казахстане разжигаются при помощи людей с криминальным прошлым.

Об этом в эфире видеоблога политолога Семена Уралова заявил казахстанский активист, борец с национализмом Альжан Исмагулов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По мнению Исмагулова, финансируется казахстанский национализм из некоммерческих организаций при поддержке Госдепа США.

«Я изучил биографии людей, которые систематически занимаются в социальных сетях провокациями, межнациональной рознью, разжиганием каким-то. Там очень большое количество людей именно с уголовным прошлым.

У меня такое впечатление создается, что есть некие структуры, которые финансируются, я не знаю, кем, – они выбирают именно таких людей, которые имеют уголовное прошлое, и начинают накачивать им вот такую политику.

Сколько нацбатов не возьми – единицы, может быть, не имеют судебного приговора в отношении них. У кого-то хулиганка, у кого-то убийство, у кого-то мошенничество. Это больше похоже на некую программу действий, которую совершают неведомые силы…

Я думаю, что есть определенные программы, которые финансируются, допустим, Госдепом. Они приходят сюда под видом НКО, как раньше в России было, пока не приняли закон об иноагентах. Эти НКО финансируют определенные программы здесь, у нас, в Казахстане», – заявил Исмагулов.

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