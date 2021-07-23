США реанимируют проект огромного разведцентра в Кишинёве

23.07.2021, Кишинев, Алексей Логофет

Долг, как известно, платежом красен. Новой главе Молдовы Майе Санду приходится отдавать долги перед Соединёнными Штатами Америки за продавливание победы её партии «Действие и солидарность» на парламентских выборах, в чём изрядно преуспел теперь уже экс-посол США в Молдове Дерек Хоган, завершивший свою каденцию в этой стране. Цена вопроса – территория Республиканского стадиона, которую, ещё в соответствии с решением правительства в 2018 году, приобрело американское посольство под строительство нового корпуса дипмиссии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

В среду, 21 июля, Конституционный суд Молдовы, карманный орган Майи Санду и посольства США, отклонил жалобу депутатов Партии социалистов, которые оспорили законность передачи участка бывшего Республиканского стадиона американскому посольству. Вряд ли стоит сомневаться, что КС отменит закон, принятый по инициативе фракции Партии социалистов 4 декабря прошлого года, отменившего передачу стадиона посольству США.

История Республиканского стадиона в Кишинёве достаточно трагическая. Этот стадион был построен в послевоенное десятилетие по инициативе Леонида Ильича Брежнева, занимавшего пост первого секретаря ЦК Компартии Молдавии. На этом главном стадионе республики проводились различные общесоюзные и международные соревнования. В 1978 году литовская легкоатлетка Вильгельмина Брадаускене установила здесь мировой рекорд по прыжкам в длину.

Однако больше всего Республиканский стадион Молдовы известен своими футбольными матчами. На этом стадионе играли звёзды советского футбола Лев Яшин, Никита Симонян, Эдуард Стрельцов, Валерий Лобановский, Олег Блохин, Валерий Газзаев, Ринат Дасаев, Игорь Беланов. Здесь делал первые шаги в большом футболе чемпион Олимпиады 1988 года Игорь Добровольский. Уже в годы независимости Молдовы на поле Республиканского стадиона в Кишинёве выходили Юрген Клинсманн, Паоло Мальдини, Алессандро Костакурта, Андреа Пирло и многие другие. Именно на этом стадионе сыграл свой первый матч за сборную Англии Давид Бекхэм.

Однако к середине нулевых годов значительная часть Республиканского стадиона пришла в аварийное состояние. ФИФА и УЕФА запретили проводить здесь международные матчи. Предложение тогдашнего президента УЕФА Мишеля Платини о реставрации стадиона за счёт этой организации и по её стандартам не было реализовано из-за того, что объект не был своевременно переведён на баланс Федерации футбола Молдовы.

Но молдавская футбольная федерация заявила, что нашла инвестора, готового провести полную реконструкцию стадиона. Правительство приняло решение о демонтаже трибун и расчистке территории под реставрацию. В сносе лично принял участие тогдашний премьер-министр Василий Тарлев. Однако, если верить президенту Федерации футбола Молдовы Павлу Чебану, инвестор отказывался вкладывать деньги, пока вся территория не будет расчищена, в том числе от строений, находившихся в частных руках.

В итоге, вследствие махинаций молдавских чиновников с контрактом на реконструкцию, бельгийская компания-инвестор отказалась от контракта. А затем, в 2009 году, в Молдове сменилась власть. Коммунисты, руководившие страной в течение десяти лет, ушли в оппозицию, а у нового проевропейского режима были совсем другие приоритеты. Так территория разваленного стадиона превратилась в большую заросшую свалку, в приют бомжей и бездомных собак в самом центре города.

Американцы, обладающие весьма чувствительным нюхом ко всему, что плохо лежит, положили глаз на землю в центре Кишинева. Вскоре представилась возможность вынудить руководство Молдовы во главе с теневым правителем Владом Плахотнюком (ныне беглецом) расплатиться этой территорией. В 2018 году были отменены результаты выборов мэра Кишинёва, на которых одержал победу прозападный кандидат Андрей Нэстасе – на тот момент один из главных раздражителей всевластного олигарха. Карманное правительство Плахотнюка во главе с Павлом Филипом заключило соглашение о продаже территории посольству США для строительства нового комплекса посольских зданий. «Главному посольству», как называет американское дипведомство сеть телеграм-каналов, оказалось тесно в нынешнем фешенебельном особняке на улице Матеевича.

Президент Молдовы Игорь Додон дважды отказывался подписывать соглашение о продаже стадиона, но в итоге был Конституционным судом отстранён от должности на 5 минут, а закон вместо него подписал спикер парламента Адриан Канду. Выводить своих сторонников на улицу Додон и Партия социалистов не посчитали нужным.

Уже в последний месяц 2020 года фракция Партии социалистов при поддержке депутатов от партии бизнесмена Илана Шора отменила скандальную сделку. Это был один из последних законов, который подписал Игорь Додон в должности президента. Однако сразу же после этого депутаты от партии Андрея Нэстасе подали жалобу в Конституционный суд с целью рассмотрения конституционности данного закона.

Новая, полностью подконтрольная Западу молдавская власть, торопится с передачей стадиона американцам, поэтому стремится в самые короткие сроки вернуть в силу закон о его продаже США. Для самих же американцев территория в 5 гектаров в самом центре столицы постсоветской республики станет настоящей золотой жилой. Огромная площадь позволяет разместить не только комплекс посольских зданий, но и разведывательный центр, который будет заниматься сбором данных для армии и разведслужб США. Условия позволят заниматься электронной слежкой и наблюдением с использованием современного оборудования.

Партия социалистов уже заявила о готовности провести митинг протеста у здания Конституционного суда. Однако, как нам представляется, одна или даже несколько изолированных протестных акций никого не испугают – ни в президентском дворце, ни тем более в американском посольстве. «Американский квартал» в самом центре Кишинёва станет горьким напоминанием жителям молдавской столицы о незавидном, униженном и позорном статусе их страны в современном мире.