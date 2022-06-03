США рекомендуют Украине отступать и готовиться к потерям русских территорий

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Новости Украины

Население Украины готовят к тому, что потеря Харькова, Запорожья и Одессы – это не так страшно.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И одни, и другие уже написали, особенно институт войны. Американцы настойчиво рекомендуют уже сейчас отойти на линию Харьков-Запорожье-Николаев-Одесса. Поэтому, в принципе, уже следующий рубеж, на который надо отступить, он прописан, он уже опубликован. Пусть население Западной Украины уже привыкает, что, в общем-то, Харьков, Запорожье, Одесса – это не так страшно. Это было предсказано специалистами войны еще в мае месяце. Поэтому спокойно привыкайте к этому рубежу следующему», – отметил он.

«Поэтому будут тянуть на этом, и есть ресурс, и западную аудиторию, и украинскую эмоционально держать состояние ожидания коренного перелома до конца июля. Будет трудно, потому что перелом произойдет на Донбассе, я думаю, раньше, фактический реальный, чем конец июля. И вот там придется придумывать что-то новое. Потому что план с коренным переломом на август – точно даст глубокую трещину», – рассказал политолог.

Отметим, что уже в июне опрошенные изданием РБК-Украина эксперты и аналитики американского Института изучения войны считают постепенный отход украинских войск «рациональным, хотя и тяжелым решением».