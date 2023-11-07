США решают, готов ли Залужный сменить Зеленского – эксперты

Олег Кравцов.  
07.11.2023 13:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, США, Украина


Последние заявления экс-советника офиса президента Украины и главкому ВСУ Валерия Залужного выгодны США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Последние заявления экс-советника офиса президента Украины и главкому ВСУ Валерия Залужного выгодны США. Об...

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«Арестович нужен, потому что американцы прощупывают почву для определенной смены украинского курса, и они это делают давно. Думаю, США хотели видоизменить его до конца октября, но из-за палестинских событий это отложили. Но сейчас они будут этим заниматься.

Я думаю, что интервью Залужного показывает, что он готов стать президентом и что его видят в таком качестве, однако пока решений никаких не принято. Но Залужный по своей фактуре — это кандидат номер один», – сказал Брутер «Известиям».

А вот член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько полагает, что американцы могут рассматривать кандидатуры Зеленского и Арестовича, поскольку США и Украине нужна временная передышка.

«Но это не будет попыткой разрешить конфликт, а слегка его «подморозить», чтобы потом в удобный момент снова «поджечь» его. После того как пройдут выборы в США, России и Украине этот конфликт разгорится с новой силой. Залужный — креатура США. Это фигура, которую выставляют в качестве некой альтернативы», – считает Безпалько.

Он полагает, что Зеленскому будет сложно устранить своих потенциальных конкурентов и не исключает, что американцы могут поддержать кандидатуры политиков из старой обоймы, таких как Петр Порошенко, Юлия Тимошенко или Виталий Кличко.

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