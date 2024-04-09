США решили побыстрее покончить с Европой – эксперт

США уже ушли с театра военных действий на Украине, передав этот «чемодан без ручки» Европе. Сейчас штаты сосредоточены на уничтожении европейской экономики, как своего конкурента.

Об этом заявил в эфире «Крым 24» политолог Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное измерение для американцев – это внутренняя политика. Вообще вся американская политика – это про выборы. Немножко про ВПК, остальное про выборы. Поэтому я говорил о том, что осенью 2023 года они уйдут из северного Черноморского театра военных действий. Чемодан без ручки под названием «киевский режим» передали в руки европейцев под контролем британцев. Сами они фактически дистанцировались. И я тогда ещё говорил, что им будет очень трудно всему миру показать, что они ушли, потому что им никто не поверит. Это должно быть как-то решено медийно, чтобы все услышали. И это перекидывание «горячей картошки» в 60 миллиардов, которых так и нет, с этим справляется. Американцы ушли. Они теоретически могут вернуться после января 2025 года, хотя у меня есть некоторая уверенность в том, что возвращаться будет некуда», – подчеркнул он.

«Что касается целей: разумеется, целей было несколько. Уже ими достигнутая цель разорвать на десятилетие возможные серьёзные отношения между Россией и Германией. Все помнят, что страшный сон американцев – это союз между Россией и Германией, который намечался. Они на десятилетия разрушили перспективы таких взаимоотношений. Вторая цель, и это была стратегическая ошибка, это Россия. Потому что попытавшись ослабить Россию, устроив ей горячую войну, американцы подтолкнули на сближение с Китаем. А это самоубийственно для Соединённых Штатов. Но они это сделали сами, мы их не просили. И третья цель – это ликвидация Европы как экономического конкурента. И сейчас они занимаются третьей целью», – указал Казаков.