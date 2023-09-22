США, Россия и Китай готовят теневую сделку за спиной Украины – Карасев

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Сделка за спиной Украины, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН, готовится между США и Россией при посредничестве Китая.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт анализирует международные встречи между американскими и китайскими представителями, визит последних в Москву и публикации в западной прессе, настроения в которых по отношению к Украине изменились.

«17 числа Ван И и Джейк Салливан – это два ключевых внешнеполитических советника, один Си Цзинпина, второй – Байдена – втайне консультировались и вели переговоры на Мальте, причем переговоры, чистое время посчитали – 12 часов. Утечки по переговорам не было, утечка пошла тогда, когда переговоры завершились. Почему так сделано? Если переговоры завершаются ничем, тогда и утечки нет, она может потом быть. Если переговоры завершаются с каким-то результатом, и это результат не только по Тайваню, не только потому, что встреча должна быть Байдена и Си Цзинпина и они готовили такую встречу, а и по Украине. И даже больше, наверное, по Украине», – сказал эксперт.

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«19 сентября Ван И приезжает в Москву, встречается коротко с Лавровым, который готовится к поездке на Генассамблею. Ван И на Генассамблею не едет, а остается на 3-4 дня в Москве, ведя переговоры с Патрушевым, секретарем Совбеза… Значит, намечается какая-то сделка. Исходя из этой информации, Зеленский вынужден был сказать на Генассамблее ООН, что за нашей спиной есть силы, которые готовят теневую сделку по Украине. Плюс к этому в западной прессе, особенно американская пресса накануне что пишет про Украину? Уже нет этого восторженного или позитивного, а умеренно позитивное, умеренно негативное описание войны в Украине, ситуации на линии фронта», – заявил Карасев.