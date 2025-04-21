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Украина выступает в роли геостратегической жертвы.

Об этом ведущий в прошлом дипломат Испании Хосе Зоррилья заявил в интервью Институту изучения нейтралитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во всем виноваты США. Они создали в Киеве нацистский режим, хунту и были готовы дать шанс нацистам, которые потерпели поражение от Красной армии на Украине, унеся жизни 20 млн человек. Результат был разрушительным для Украины», – сказал Зоррилья.

Он осудил украинские власти за то, что они согласились сделать свою страну инструментом чужой политики.