США с головой влезли в оборонные закупки Украины

26.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк обсудил со стратегическим советником мз США Дональдом Винтером реформу системы оборонных закупок и пилотный проект закупки вооружения по программе правительства США “Международные военные продажи”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

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“Соединенные Штаты Америки готовы и в дальнейшем поддерживать Украину на пути реформ в оборонной сфере и сфере безопасности. В этом лично убедился во время сегодняшней встречи со стратегическим советником от США Дональдом Винтером”, – отметил министр обороны.

По его словам, стороны имели плодотворный разговор по “реформированию системы оборонных закупок и достижению прозрачности этого процесса”. “Очень важно минимизировать любые коррупционные риски при закупках”, – добавил Загороднюк.

“Не обошли вниманием и вопросы, связанные с реализацией пилотного проекта закупки вооружения по программе правительства США “Международные военные продажи”, – заявил он.

Накануне секретарь СНБО Данилюк обсудил с военным советником США реформу “Укроборонпрома”.

По информации пресс-службы правительства, Дональд Винтер является старшим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины. Винтер в прошлом министр ВМС США и руководитель оборонительных и аэрокосмических предприятий, “имеет необходимый опыт и возможность способствовать принятию решений по активизации двустороннего военно-технического сотрудничества и размещения заказов на украинских оборонных предприятиях”.

Он назначен на должность старшего советника 28 мая – в рамках активного сотрудничества Пентагона с украинским оборонным ведомством. Одной из его стратегических задач является всесторонняя помощь в реформировании государственного концерна “Укроборонпром”.