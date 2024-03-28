США с самого начала планировали огромные потери Украины – швейцарский полковник

Константин Серпилин.  
28.03.2024 22:29
  (Мск) , Берн
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киев решился на войну против России, потому что верил в действенность санкций и западной помощи, в то время как в Вашингтоне изначально понимали, какие потери понесёт Украина.

Об этом в эфире интернет-канала «Deep Dive» заявил бывший полковник швейцарской армии, стратегический аналитик Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев решился на войну против России, потому что верил в действенность санкций и западной...

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«Украинцы знали, что напав на Донбасс, они спровоцируют интервенцию. А зачем провоцировать интервенцию?

Из более поздних интервью Зеленского я мог видеть, что ожидания в отношении санкций были настолько высоки, что на самом деле украинцы не ожидали, что война продлится очень долго.

Идея заключалась в том, что санкции будут настолько масштабными, внезапными и международными, что это приведёт к краху России в течение нескольких дней. В этом и заключалась идея», – сказал Бод.

Он подчеркнул, что Запад намеренно втянул Киев в войну против России, хотя и знал, какие потери понесёт Украина.

«Ребятам из корпорации «Rend» было поручено разработать стратегию ослабления России посредством действий на Украине.

Достаточно интересно, если вы прочитаете до конца [их доклад в 2018 году], вы увидите, что ребята из корпорации «Rend» предостерегают Запад от использования этой стратегии.

Они говорят, что вполне можно использовать эту стратегию, но риск огромен для Украины. И на самом деле, Украина может понести огромные потери солдат. У вас может быть огромный поток миграции из Украины, она может потерять много территорий, и её могут подтолкнуть к невыгодному мирному процессу.

Это именно то, что мы видим сегодня», – резюмировал эксперт.

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