США стремительно избавляются от устаревшего вооружения и накапливают новые образцы для новой масштабной эскалации в центре Европы.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу современных средств ПВО, новые вряд ли они что-то будут передавать, потому что им все равно это нужно, и как бы там ни было, они готовятся к большой войне. Они все-таки где-то глубоко в душе у себя, в каких-то партиях, понимают, что Америка хочет зажечь пламя в центре Европы, а центр Европы – это Германия. Для них это очень необходимо, для того, чтобы они вообще все были послушные.

Поэтому – да, какие-то комплексы будут передавать, но это не современные, не высокотехнологичные, которые в последнее время разрабатывались, но не в том количестве. Они не будут готовы для выполнения боевых задач в том количестве для Украины. Они один комплекс дадут, а будут рассказывать полгода, какой он мощный, как он там перекрывает всю Украину и так далее.

Касательно ракет, Америка, как бы мы сегодня ни говорили – «плохая, нехорошая» – мудрая страна, это все-таки страна высокотехнологичная. И наштамповать этих ракет для них не составляет абсолютно никаких сложностей. С учетом того, что Тайвань печатает и по сегодняшний день огромное количество плат, которые уходят для американского рынка», – отметил Киселёв.