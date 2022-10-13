«США сами готовятся к войне, поэтому современной ПВО Украине не видать» – Киселёв
США стремительно избавляются от устаревшего вооружения и накапливают новые образцы для новой масштабной эскалации в центре Европы.
Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По поводу современных средств ПВО, новые вряд ли они что-то будут передавать, потому что им все равно это нужно, и как бы там ни было, они готовятся к большой войне. Они все-таки где-то глубоко в душе у себя, в каких-то партиях, понимают, что Америка хочет зажечь пламя в центре Европы, а центр Европы – это Германия. Для них это очень необходимо, для того, чтобы они вообще все были послушные.
Поэтому – да, какие-то комплексы будут передавать, но это не современные, не высокотехнологичные, которые в последнее время разрабатывались, но не в том количестве. Они не будут готовы для выполнения боевых задач в том количестве для Украины. Они один комплекс дадут, а будут рассказывать полгода, какой он мощный, как он там перекрывает всю Украину и так далее.
Касательно ракет, Америка, как бы мы сегодня ни говорили – «плохая, нехорошая» – мудрая страна, это все-таки страна высокотехнологичная. И наштамповать этих ракет для них не составляет абсолютно никаких сложностей. С учетом того, что Тайвань печатает и по сегодняшний день огромное количество плат, которые уходят для американского рынка», – отметил Киселёв.
Он выразил убеждение, что действия США говорят о том, что рано или поздно они вообще прекратят поставки вооружения.
«Весь хлам, который у них был, они от него с легкостью избавились. Для этого им нужна была Украина. Они не смогли это сделать в Афганистане до конца, поэтому они решили реализовать это на территории Украины. Для них это очень выгодно.
Мы видели эти боеприпасы, снаряды, в каком они состоянии, поэтому сказать, что они вот-вот сошли с конвейера, как минимум они лет 20, а то и 50 валялись, как гранатометы в куче мусора, они все пособирали по сусекам и отправили.
Поэтому Америка сейчас будет становиться на новые рельсы, они будут готовить все высокотехнологичное вооружение, пополнять свои склады, для того, чтобы в дальнейшем открыть еще одну горячую точку кипения. Какая следующая будет, тут можно только догадываться. Но то, что она будет – это безусловно. Тут без вариантов. Возможно, это Азия начнется снова, возможно, Север начнется, или Арктика начнется. Но в любом случае – какие-то из этих направлений все равно они будут», – заключил луганский спикер.
Спасибо!
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