США сами превратили Россию в монстра – Познер

06.05.2020, Киев, Максим Карпенко

США сами оттолкнули Россию, имея колоссальные возможность после развала Советского Союза, чтобы сделать РФ своим сторонником.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил известный российский журналист Владимир Познер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Познера, в то время, как США могли реально развивать демократию в России, они выбрали для себя роль мирового гегемона, а РФ загнали в угол.

«У русских было такое ощущение, что: «Ну вот, смотрите, мы все сделали, мы избавились от этого советского и теперь-то мы вместе все». И было колоссальное окно возможностей. Но произошло вот что, особенно, когда распался Советский Союз. Вот он распался и Соединенным Штатам надо было решать, что делать с Россией, какую политику применить.

И были две точки зрения. Первая, что нужно принять нечто вроде «плана Маршалла» и надо давать серьезную финансовую помощь. Но не просто «Вот вам деньги», а очень точную, чтобы способствовать развитию демократии в России, чтобы этого больше не возникало. Точно так же, как план Маршалла был направлен на то в Европе, чтобы не возник фашизм снова и, кстати, удержать коммунизм. Это была одна точка зрения.

Другая точка зрения была выражена в 92-м году в докладе, который подготовил человек по имени Пол Волховец. Он был заместитель министра обороны по политическим вопросам США. Этот доклад, который потом получил название «доктрина Волховеца», если говорить совсем коротко, утверждал, что «мы теперь единственная сверхдержава, так должно остаться, своим союзникам мы должны говорить, чтобы они не развивали военное дело, мы это берем на себя, а Россию надо удержать вот в таком состоянии, не надо, чтобы она вновь как-то возникала, надо ее загнать в угол», – заявил Познер.

Ярким примером обмана США, по словам журналиста, стало расширение НАТО, что нарушало договоренности между Штатами и доживавшим последние годы СССР.

«Поначалу казалось, что верх одержит первый взгляд, но при втором сроке президента Клинтона была принята вторая точка зрения. И первым показателем этого было расширение НАТО, когда были приняты три страны – Чехия, Польша и Венгрия.

При том ведь известно, теперь этот документ существует, что государственный секретарь США Бейкер обещал Горбачеву, что если вы допустите объединение Германии, уберете Берлинскую стену, то я вам обещаю, что НАТО не сдвинется ни на один дюйм на восток. Но это был показатель того, что нет.

Дальше – бомбежки Югославии, и стало понятно, что нет, не будет этого отношения. Когда Россия вопила по поводу этих бомбардировок, причем это Ельцин вопил, сказали им так: «Слушайте, вы проиграли «холодную войну», ну и сидите, вам никто не спрашивает. Вы не великая держава – вы никто, заткнитесь».

Далее американцы отвергли сотрудничество с Россией, когда отказались интегрировать ее в западные структуры. После этих событий о дружбе США и РФ и речи быть не могло.

«Когда пришел к власти Путин, то одним из первых его действий было предложение, во-первых, чтобы приняли Россию в состав Европейского союза, и в состав НАТО, естественно, видоизменив обе эти организации. Ему сказали совершенно прямо, что «вообще не о чем говорить.

Если вообще рассматривать этот вопрос, то мы прежде всего интересуемся Украиной и Грузией, а о вас речи нет». В конце концов в Мюнхене, в 2007 году, на встрече в «двадцатке» Путин выступил с речью, в которой он сказал, что с нами так обращаться мы не позволим, у нас есть свои национальные и глобальные интересы, что вам придется с нами считаться, что больше мы терпеть этого не будем. И в этот момент Путин стал монстром и Россия стала врагом опять.

Но это же очень сильно повлияло на рядовых людей, они же ожидали другого, а тут им дали по морде. Русские – люди гордые, любящие свою страну, считающие ее великой. И тут возникла обида настоящая. И антиамериканизм возник, которого не было раньше, его не было такого. То есть этот антиамериканизм, который сегодня, конечно же, есть… это результат политики США», – подчеркнул Познер.