США сбегут из Украины, как сбежали из Афганистана – американский морпех

Украина не имеет никакого значения для США – они выйдут из нее так же поспешно, как бежали из Афганистана.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Даниеля Гаппона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Риттера, украинский вопрос будет решен Россией на основе ее интересов.

«Август 2021-го года – мы уехали и с тех пор не говорили об Афганистане – вот, насколько важным Афганистан был для Америки. Это было совсем неважно. Дамы и господа, позвольте мне познакомить вас с реальностью – Украина не имеет никакого значения, нам плевать на Украину, нам не нравятся украинцы. Если бы нам действительно нравились украинцы, мы бы никогда не позволили этому случиться с ними. Ты не любишь нацию и позволяешь ей жертвовать 400-500 тысячами людей на поле боя. Ты не бросаешь их так, как мы бросаем их сейчас – это абсолютная уверенность – мы убежим из Украины, и Украина рухнет, и ничего не произойдет. Почему? Потому что России наплевать на вторжение в другие страны, Россия заботится о безопасности России. Россия решит украинский вопрос таким образом, который принесет наибольшую пользу России, но не будет мешать миру».