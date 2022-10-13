США считают Россию третьеразрядной страной и не готовы уступать – Тренин

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Новости Украины

В Вашингтоне не опасаются ядерной войны с Россией, поскольку уверены, что их территорию это не затронет.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН, профессор ВШЭ Дмитрий Тренин.

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«Сравнение нынешнего украинского конфликта с Карибским кризисом 1962 года правомерно, поскольку подоплека обоих событий — столкновение Москвы и Вашингтона, потенциально угрожающее применением ядерного оружия и, как следствие, мировой катастрофой», – пишет Тренин в «Коммерсанте».

По его аналогии, «Россия сегодня, как США 60 лет назад, не может позволить своему политическому противнику «припарковать» у себя под боком «непотопляемый авианосец», представляющий неприемлемую угрозу безопасности».

При это он считает, что различия между этими ситуациями «глубоки и принципиальны», отношения между Россией и США «не сопоставимы с советско-американскими».

«В 1962 году Вашингтон рассматривал Москву как равновеликого военно-политического и идеологического соперника, был готов не только к конфронтации, но и к компромиссу с СССР. 60 лет спустя Россия предстает перед американским политическим классом как второразрядная или даже третьеразрядная страна, у которой из элементов национальной мощи остались только энергоресурсы и ядерное оружие. Торговлю первыми США пытаются всячески подавить, второе, как в Вашингтоне считают, Россия если и применит, то только в Европе, что мало затронет территорию Америки», – продолжает автор.

Он указывает на еще одно отличие – степень демонизации в США России и ее руководства, много превосходящая историческое неприятие коммунизма и руководства КПСС.

«Россия и ее президент Владимир Путин стали в Америке и Европе символами вселенского зла, а это существенно сужает возможности не только для продуктивного диалога, но даже для уважительных контактов.

Несмотря на обилие средств связи и технических возможностей для общения, руководителям США трудно вести разговор с Кремлем иначе чем в терминах капитуляции России: любой компромисс, предполагающий учет озабоченностей оппонента, в нынешней политической и общественной атмосфере на Западе будет рассматриваться как предательство западных ценностей и станет политически самоубийственным для американского лидера», – подчеркивает эксперт.

Автор предупреждает, что заканчивать приходится на очень тревожной ноте.

«Траектория нынешнего кризиса, на мой взгляд, ведет Россию и США к последней черте, когда встанет вопрос физического выживания обеих стран и всего мира», – резюмирует Тренин.