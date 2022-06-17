США сделали Украину международным террористическим центром в киберпространстве – «Сбербанк»

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Новости Украины

После освобождения российскими войсками Бердянска, была обнаружена сеть колл-центров, работники которых занимались незаконной деятельностью и обманывали население, в частности, и на территории России.

Зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов рассказал, что по просьбе правоохранителей их специалисты проанализировали конфискованное «железо» мошенников.

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Об этом Кузнецов сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы зафиксировали, что инфраструктура, в которой располагался этот колл-центр, это около 300 человек, находилась в Германии и в Голландии. Защиту доступа этого коллц-центра обеспечивали с территории США. Но самое интересное, что вся структура IP-телефонии находилась в Эстонии. Более того, на территории Эстонии за деньги предоставлялись сервисы подменные номера. Оказывается, они предлагали телефонные номера разных УВД, ГУВД, МВД, ФСБ, защиту от звонков, защиту от определений геолокаций и так далее. И, в общем-то, считаем, что Эстония фактически стала рассадником таких сервисов для мошеннической телефонии, поскольку предоставляет для телефонных мошенников такого рода сервисы. Очень важно, что мы, пожалуй, впервые зафиксировали, что территория Украины для телефонных мошенников является не только направленной в сторону России. Оказывается ситуация изменилась, и мы задокументировали, что сегодня телефонные мошенники, или хакеры, или киберпреступники работают уже против европейских стран. Это абсолютно новая ситуация и для нас», – рассказал представитель «Сбербанка».

Он попросил показать на большом экране примеры разговоров украинских телефонных мошенников. Один «развод» был против соотечественника из Германии, другой – против польской гражданки. Он отметил, что в Польшу вообще звонки принимали массовый характер.

«Это прямое доказательство о том, что с территории Украины совершаются уже кибератаки на территории других европейских государств. По сути, сегодня Украина становится международным террористическим центром в киберпространстве», – подытожил Кузнецов.