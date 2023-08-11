США серьезно наращивают производство снарядов для Украины

Анатолий Лапин.  
11.08.2023 09:28
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


США увеличивают производство артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США увеличивают производство артиллерийских снарядов для Украины. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил...

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По словам генерала, к следующему году объемы будут увеличены в четыре раза, по сравнению с нынешним.

«На сегодняшний день мы предоставили Украине более двух миллионов боеприпасов калибра 155 миллиметров с момента начала боевых действий. Мы также обеспечили быстрое увеличение производства боеприпасов калибра 155 миллиметров. Таким образом с 14 тысяч снарядов в месяц в феврале 22-го года до 24 тысяч снарядов в настоящее время. И мы планируем, что в следующем году их будет более 80 тысяч в месяц.

Хотя эти запасы не безграничны, нас вполне устраивает то, где мы сейчас находимся с нашими запасами. Мы уверены, что сможем продолжать тесно сотрудничать с союзниками и партнерами по всему миру на этом фронте», – заявил Райдер.

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