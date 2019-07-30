США шокированы: Косово превратилось в рассадник терроризма

30.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Посольство США в Косово предупредило своих граждан о возможных терактах на территории этого сепаратистского образования.

В заявлении сказано, что в течение летнего сезона меры безопасности остаются высокими из-за постоянной угрозы транснациональных террористических организаций и отдельных лиц, вдохновленных экстремистской идеологией.

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«Экстремисты продолжают концентрироваться на туристических объектах, крупных общественных мероприятиях, в торговых центрах, транспортных средствах, клубах и других объектах, которые посещают люди с Запада», – говорится в предупреждении посольства США.

Министр обороны Сербии Александр Вулин в интервью газете Kurir сообщил, что предупреждение это основано на реальном факте того, что по численности лиц, причастных к террористическим действиям, Косово является одной из территорий с наибольшим числом боевиков ИГИЛ в мире.

«В процентном соотношении среди известных убийц большее количество их только среди иракцев или сирийцев. После развала халифата косовские боевики возвращаются с поля битвы и, несомненно, представляют собой большую угрозу для всех христиан и, безусловно, для мира и стабильности всего региона», – сказал министр.

«Если Соединенные Штаты хотят защитить своих граждан и жителей Балкан, не надо делать все, чтобы создать и вооружить так называемую албанскую армию Косово. Вернувшиеся с поля битвы в Сирии будут представлять меньшую угрозу по сравнению с хорошо вооруженными террористами албанцев из рядов бывшей и нынешней Освободительной армии Косово», – добавил Вулин.

Обилие террористов в регионе подтверждают и в Канцелярии при правительстве Сербии по Косово и Метохии.

«Важно, что они предупреждают своих граждан и что такое подтверждение поступает из США, которые регулярно анализируют и оповещают о деятельности таких организаций в отчетах Госдепартамента. Качаник известен как джихадистская столица Европы и Центр вербовки так называемых бойцов ИГИЛ. Часто в средствах массовой информации появляются свидетельства того, что в Косово много молодежи в рядах ИГИЛ, некоторые часто входят и в другие наемные террористические организации. Многие из них позже возвращаются в Косово и должны быть учтены», – сообщили в Канцелярии.

При этом говорится, что «государство Сербия в настоящее время способно решительно действовать и предотвратить любые возможные нападения».

Орхан Драгаш из Международного института безопасности говорит, что, по данным правительства США, за последние два года из Косово в Сирию и Ирак отправилось более 400 боевиков.

Орхан Драгаш.

«Большое количество боевиков возвращаются домой, и они представляют собой чрезвычайно серьезную угрозу миру на Балканах, особенно в Косово, и, безусловно, для сербской общины, которая в случае крайне слабых политических институтов, создает угрозу, которую нельзя игнорировать. Я надеюсь, что международное сообщество, и особенно его службы безопасности и разведки, как и прежде, продемонстрируют полную готовность обеспечить безопасность сербского сообщества, принимая во внимание все эти обстоятельства, которые ясно показывают, что они находятся в опасности», – сказал Драгаш.