США шпионят с воздуха за Донбассом и Крымом

08.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk осуществил многочасовой разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России 7 января.

Это не экстраординарный случай, а обычная практика США в регионе, считает военный эксперт Сергей Горбачев.

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«Это обычная практика американцев и их союзников последние несколько лет после Русской весны. Они регулярно используют и пилотируемые, и беспилотные летательные аппараты. Они поднимаются с Сицилии и острова Крит. Кроме того, в Болгарии и Румынии размещены и силы американцев, и авиация англичан. Летом этого года они совершали облеты акватории Черного моря», – заявил Горбачев «ПолитНавигатору».

По его словам, после инцидента в Керченском проливе 25 ноября американцы уделяют усиленное внимание именно этому региону.

«Судя по тем данным, которые есть, обеспечение радио-электронной разведки, прослушивание эфира, запись переговоров командиров наших пограничных катеров во время этого инцидента осуществляли как раз американцы. У украинцев таких технических возможностей нет. Это свидетельствует о том, что американцы работают в сцепке с минобороны Украины», – сказал Горбачев.

Он подчеркнул, что беспилотники могут перехватить лишь небольшую часть информации, которая попадает в эфир без надлежащего кодирования.

«Они летают в международном воздушном пространстве, поэтому нет смысла предъявлять им какие-то претензии. Но на политическом уровне можно сделать заявление о том, что милитаризацию Причерноморья и Азова осуществляет не Россия, а пришлые заокеанские товарищи. Их активность нарастает с 1996 года. Это не способствует стабильности в регионе», – подытожил эксперт.

7 января американский тяжелый беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более трех часов курсировал у побережья Крыма и Кубани. В ходе выполнения задания он также совершил несколько пролетов к югу от Керченского пролива. В районе Севастополя беспилотник приближался к побережью полуострова на расстояние около 33 км. При этом морскую границу России он не нарушал.

Перед подлетом к Черноморскому побережью России в районе Крыма дрон в течение около семи часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

При этом беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, не менее восьми раз приближался на расстояние около 45-60 км к российской границе, в частности, в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.