США скидывают Европу, чтобы в одиночку грабить колонии – укро-политолог

Вадим Москаленко.  
11.04.2025 17:30
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


Страны западного блока уже не в состоянии поддерживать своё благополучие за счёт грабежа колоний по всему миру.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока уже не в состоянии поддерживать своё благополучие за счёт грабежа колоний...

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«Торговая война Трампа не от гениальности, а от безвыходности. Потому что Запад уже коллективно не может грабить бывшие колонии и пост-колонии, то есть весь незападный мир. Он не может уже делать так, как когда-то делал по отношению к Китаю, когда в 1842 году заставил китайскую власть открыть порты для экспорта опиума. И таким образом выкачивали все из этих колоний.

А потом после войны, ФрансАфрика была. Да до сих пор французская финансовая система во многом обеспечивается изъятием финансовых и сырьевых ресурсов из Африки. Поэтому там политические режимы военные. Посмотрите, сколько бывших диктаторов, коррупционеров африканских проживает в Париже.

А сейчас этого нет. Запад уже не может грабить, потому что, например, Вьетнам, раньше это была колония Франции. Франция с этим не справлялась. В 54-м году возникло движение, французы ушли», – сказал Карасев.

«А теперь Вьетнам развивается, темпы роста больше, уже так не грабанёшь их. Поэтому, надо грабануть экономически. И американцам уже не хватает, если они вместе с союзниками будут дальше грабить. Даже «Евроатлантики» не хватает для этого.

Поэтому Трамп понимает, что Европа – обуза, и продолжать с ними политику колониального освоения уже невозможно. Поэтому надо сказать, что теперь вы живите сами по себе», – добавил политолог.

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