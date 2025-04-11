США скидывают Европу, чтобы в одиночку грабить колонии – укро-политолог

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Страны западного блока уже не в состоянии поддерживать своё благополучие за счёт грабежа колоний по всему миру.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Торговая война Трампа не от гениальности, а от безвыходности. Потому что Запад уже коллективно не может грабить бывшие колонии и пост-колонии, то есть весь незападный мир. Он не может уже делать так, как когда-то делал по отношению к Китаю, когда в 1842 году заставил китайскую власть открыть порты для экспорта опиума. И таким образом выкачивали все из этих колоний. А потом после войны, ФрансАфрика была. Да до сих пор французская финансовая система во многом обеспечивается изъятием финансовых и сырьевых ресурсов из Африки. Поэтому там политические режимы военные. Посмотрите, сколько бывших диктаторов, коррупционеров африканских проживает в Париже. А сейчас этого нет. Запад уже не может грабить, потому что, например, Вьетнам, раньше это была колония Франции. Франция с этим не справлялась. В 54-м году возникло движение, французы ушли», – сказал Карасев.