США «сливают» Харадиная, заманивая Сербию в ловушку «признания Косово»

02.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Ушедший в отставку накануне вызова на допрос в Гааге «премьер-министр» самопровозглашенного Косова Рамуш Харадинай останется, всего скорее, за бортом политической жизни Приштины.

Его попытки вернуться на высокую должность не нашли поддержки у бывших западных покровителей, сообщают местные СМИ.

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Накануне спикер «парламента» Косово, глава Демократической партии Кадри Весели проигнорировал встречу Харадиная с лидерами партий правящей коалиции.

Переговоры завершились решением проводить досрочные выборы, необходимость которых признал и сам Харадинай, пишет Kurir.

«Мы договорились не тратить время и скоординировать действия по голосованию с предложением о роспуске собрания… После моего ухода из правительства сейчас важно предпринять действия, чтобы довести страну до выборов, чтобы люди могли дальше определить правящие институты. Мы уверены, что это произойдет вовремя», – сказал Харадинай, впрочем, не уточнив возможную дату голосования.

Интересно, что покровители албанского сепаратиста в США на этот раз руку помощи ему не протянули – скорее, все вышло наоборот: американцы потребовали отменить экономическую блокаду сербских анклавов, главным лоббистом которой был как раз Харадинай.

«Сейчас самое важное, чтобы Приштина как можно скорее получила новое правительство, и чтобы это правительство сделало все необходимое для продолжения диалога (с Белградом), включая отмену налогов на товары из Сербии и БиГ», – заявил заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Палмер.

«Мы надеемся, что это может быть решено в ближайшее время», – сказал он в интервью «Голосу Америки».

Палмер уточнил, что США хотели бы, чтобы «переговоры проводились добросовестно и шли к соглашению, которое приведет к взаимному признанию Сербии и Косово, и открыло бы им путь в Европу».

«Соглашение, которое должно быть достигнуто, должно быть всеобъемлющим, оно должно включать политическую, экономическую, торговую, культурную составляющую, а также вопросы в области безопасности… Поэтому я думаю, что просто сосредоточиться исключительно на картах, границах и ​​территории – это далеко от того, что представляет собой нормализация. Что такое нормализация – может быть определено только сторонами, участвующими в переговорах», – цитирует Палмера агентство Танюг.