США «сливают» проблемы Украины европейцам – киевский эксперт

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Америка готова дать добро европейским странам на передачу Украине самолётов, чтобы самим сбросить с себя всю ответственность и перейти к решению внутренних вопросов и геополитической борьбе на китайском направлении.

Об этом в эфире израильского «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американский подход какой? Если Европа берёт на себя эту миссию о европиезации военной поддержки Украине, поскольку Америка всё-таки будет на Китай переориентироваться и на свои внутренние проблемы, связанными с выборами и переизбранием Байдена. Поэтому, раз Европа берётся, значит тогда они готовы дать разрешение на то, чтобы экспортный их продукт лицензированный мог передаваться третьим странам, например, из Нидерландов. Есть у Нидерландов такие возможности – пусть они дают, есть у Норвегии такие возможности – пусть дают, есть у Британии такие возможности предоставить или стать инициаторами этой самолётной коалиции, чем они и стали, значит пусть это делают. Пусть это делают европейцы», – сказал эксперт.

«НАТО или проблема Украины, мы говорили о долгосрочных гарантиях безопасности – да, Америка – это гарант последней инстанции. Но основные усилия по поддержке экономической и военно-технической, и другой военной поддержке Украине, оно начинает всё больше передаваться европейским странам. С учётом географии, с учётом геополитической ситуации в Европе и с учётом того, что будут открываться другие театры военных действий или театры геополитических действий – Южнокитайское море, Японское море, тихоокеанский геополитический театр действий и т.п., где Америка, пересматривая приоритеты, вынуждена будет заниматься всё-таки непосредственно Тихоокеанским регионом или тем, что называется Индо-Пацификой», – заявил Карасёв.