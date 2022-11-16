США «сливают» Украину и готовятся «гасить» Зеленского – экс-представитель НАТО в РФ

Новости Украины

Соединенным Штатам не нужна победа Украины в противостоянии с Россией. Сейчас они давят на президента Владимира Зеленского, требуя от него заморозки конфликта, и могут начать «гасить» его, если он не согласится. При этом, обещанный ленд-лиз так и не заработал, что говорит о «сливе» Украины.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший представитель НАТО в России, советский эмигрант Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что происходило и до сих пор идет? Ленд-лиз не дают, все ваши СМИ вещали, что он пойдет. Что случилось 1-го октября, почему ленд-лиз не пошел 1-го октября, уже все вещали, что 1-го октября он пойдет, в новом (бюджетном) году. И опять не пошел. Потому что они не хотят вашей победы. Это был сговор с самого начала – слить Украину, отдать Украину России, выполнить давосовский договор, и Украина мешала этому. В первую очередь, это должно было быть сделано в 14-м году, был подготовлен плацдарм, должна была прийти Клинтон – и с Украиной было бы покончено, отдали бы ее Путину… И вот, до сих пор они дожимают. Сейчас выравнивают фронт, начинается зима, русские фортифицируются, окапываются, и вы будете готовы к переговорам с ними – вот, что они вам говорят. А оружия нет… Что непонятно украинцам в этой схеме? Вас пытаются любым способом отдать Путину, чтобы все было шито-крыто. А вы сопротивляетесь, и это сопротивление раздражает Белый дом…», – рассуждал он. «Я думаю, они уламывают президента Зеленского сесть за стол переговоров и остановить войну там, где она есть. То есть, сдать Украину, чтобы она проиграла. То же самое, как это было сделано с Абхазией, Осетией, – сейчас введем миротворцев, они постоят немного, Россия окрепнет и закончит начавшееся дело. Ваш президент стойко стоит и не соглашается на это, но он тоже окружен – и предательством, и изменой во многом, и он, я уверен, на это не согласится. Тогда Белый дом начнет его гасить, начнут и от него избавляться любой ценой», – заключил Табах.