США снимут санкции с российских олигархов в обмен на работу против СВО

18.09.2022  19:50 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Оппозиция, Россия, Санкции, США


Новым послом США в России станет женщина. Ее имя будет объявлено во вторник.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новым послом США в России станет женщина. Ее имя будет объявлено во вторник. Об...

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«Этот человек долго изучал Россию. Это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию. Это очень теплый, открытый и заботливый человек. Мы надеемся, что с его помощью у нас получится наладить отношения с Россией. Скажу только, что это будет наша первая женщина-посол в России. И это прекрасно», – сказала Нуланд.

По ее словам, США ведут переговоры с МИД РФ о том, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих, «чтобы россиянам проще было получать визы».

«Это сложный вопрос», – сказала Нуланд.

Она также не скрывает, что США снимут санкции с тех российских бизнесменов, которые согласятся работать против Кремля.

«Мы надеемся, что эти люди окажут влияние на Кремль, чтобы он закончил эту войну как можно скорее», – сказала Нуланд.

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